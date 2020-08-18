«Приехал, а у нее уже муж и ребенок»: о танцах, синих китах и срезанных минах рассказывает 86-летний моряк Виктор Мелёхин из Бердска

Виктор Мелёхин служил в Тихоокеанском флоте в 1950-х годах

Виктор Мелёхин служил в Тихоокеанском флоте в 1955-1959 годах на судне, срезающем мины. Он проходил службу по призыву, работал кладовщиком по специальности, но навсегда оставил флот и море в своем сердце. Каждый год он приходит на площадь Горького, где празднует день военно-морского флота.

- Может, видели меня? Я каждый год на площади, в форме, но без фуражки. У меня форма еще с 50-х годов хранится, в шкафу. Только на день ВМФ одеваю, - рассказывает 86-летний моряк.

17 августа Виктор Сергеевич рассказал корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск», о том, как он служил: о ручном медведе, о штормах, о том, как расстреливают мины и о самом ценном сокровище Камчатки.

От 7 до 4 лет

- Я с детства мечтал на флот попасть, класса с 4. Можно сказать, это мечта детства. Я поэтому изучал азбуку морзе и сигнализацию флажками. По призыву военкомата я с Новосибирска отправили во Владивосток, а оттуда попал на Русский остров – там всех готовили в учебном отряде, и артиллеристов, и моряков, и поваров. Раньше служба была 7 лет, а я у меня – 4 года, первый выпуск такой был, кто 4 года учился. Из семьи никого с флота не было, вот только я один. И я своим рвением на флот попал, на Тихоокеанский.

Кладовщик, который может заменить артиллерию

- На флоте должна быть подготовка военного моряка такая, чтобы можно было заменить другого человека по другой специальности. У меня, например, была служба И, что-то вроде кладовщика, и я должен был заменять пост №2 в артиллерии. Это значит, если что случилось с кем-то, я должен был поступить так, чтобы этого человека освободить, а я бы поступил на его место. Чтобы было взаимопонимание, взаимодействие. А так что, если случиться что-нибудь, а помочь некому.

Специальность И – это человек, который заведует продуктами и одеждой, кладовщик. Я должен был продуктами обеспечивать весь корабль. То есть продукты получать, и или машину брать, или своим ходом привозить продукты на корабль. И потом у меня еще была обязанность, чтобы корабль был чистый и приятный, нужно делать покраски. Вот эти всевозможные краски для корабля, растворители. В общем, продукты и химическая часть. Для того, чтобы достать продовольствие для корабля, на берегу работают склады, на этих складах продукты получаешь и везешь на корабль. На складах дефицита никогда не было, склады всегда полные, потому что там же не один корабль был, на каждом человек под 200 бывает, так что без продуктов никак. Продуктами снабжали хорошо.

Смены по-разному длились: по 2 часа бывает, по 4 часа. Я с корабля уходил получать продукты, обмундирование, поэтому я оставался на ночь на берегу. Наказывали меня редко, потому что если мне не дадут увольнительную, не выпустят с корабля, то корабль будет впроголодь сидеть. Однажды было, что спецодежда подпортилась сильно: не то подгорела, не то порвалась. За это крепко попало.

«Советую попасть во флот»: эстетика ВМФ

- Я вот, например, пришел на флот с уверенностью, что я кое-что интересное увижу. Потому что когда выходишь в море, встречаешь всевозможных животных: и нерпу, и сивуча, и морского котика. Я там одного сивуча подстрелил, брали его на корабль, присматривались к нему. Медведей видели на островах, кита. На море иногда надоедает, а иногда нет. С одной стороны. очень красивые закаты бывают, с другой стороны бывает такое положение, что горизонт моря и неба сливается воедино. Так плывет какой-то корабль или шхуна, а ощущение, что она по воздуху летит, как самолет в небе. Это очень красиво.

Курильские острова очень богатые на красоты, и очень интересно там. Выходишь на берег, прямо чувствуешь, что под тобой земля. Особенно когда ты давно на берег не выходишь, ощущение такое, что тебе и не надо выходить. Мы были на Курильских островах, вулканы посмотрели Поэтому советую побывать в таких местах как Камчатка, Русский остров особенно, он богатый источниками. Так что кто хочет служить, тому я советую попасть во флот и оберегать свою страну, только была бы охота и рвение служить в армии и на флоте.

Виктор Мелёхин срезал мины, видел синего кита, нерку, вулканы и искупался на границе с Китаем

В открытом море

Пришлось как-то искупаться в открытом море. Мы ходили в Китай на нашем корабле, и проходили нейтральные воды. Вот, останавливались. Прямо среди моря останавливался корабль, и ходили купаться, а обычно не останавливаются. Купаются только на пляжах, в увольнение собираются и идут. Кто его знает, почему нельзя купаться, но может же всякое быть. Вроде говорили акулы, но акулу я не видал, видал зато синего кита.

Море никогда не замерзает, но корка льда зимой образуется, и когда зимой мы ходили, надо было аккуратно лавировать между льдами.

Повар автомат не сварит

- Я служил на вспомогательном судне. Если, например, место находящееся где-то, заминировано на какой-то глубине, то отправляют корабль. Подрезают, мина всплывает и потом взрывается, и путь тогда освобождается от непрошенных гостей. Корабль не взрывается. Там все устроено так, что не взорвется ничего. Только когда мину опустят на определенную глубину, тогда клапан срабатывает и мина взрывается. Мины при мне срезали и не одну. Это на корабле специально тележка находится, и к кораблю крепятся такие цепи, и сделаны специальные ножницы. И вот когда корабль идет, он опускает эти цепи, цепи расползаются, как будто у кошки усы. А ниже цепей находятся тросики. На этот тросик крепится мина. Тележку с миной подвозят к сбрасыванию на юте, потом это мину сбрасывают на определенную глубину, на определенную глубину доходят и срабатывает клапан, который в капсуле. Тогда эта мина срезанная всплывает.

Может, видали, в кино показывают, рогатые мины эти бывают. Бывают стоячие мины. Подрезается этот тросик и мина всплывает, потом расстреливают мину. А есть мины, которые магнитные, они всплывают и сразу взрываются. И есть капсульные: капсула срабатывает и мина воспламеняется. Мину мы никогда не вытаскиваем на корабль. Ее расстреливают прямо на воде. Расстреливают из военного оружия: автоматы, пушки. Если я военный человек, я должен иметь при себе оружие. Ну, не у каждого, конечно, есть пулемет: повар же автомат не будет варить, он сварит кусочек мяса.

Кофе по-флотски

- Но кормили на флоте хорошо, и каши ели. Правда, первое время молока не было. Потом стали давать молоко сгущенное к кофе. Воду накипятят, туда накладывают чаю, он заваривается, чаинки вынимаются, и выливается туда сгущенное молоко. Это называли кофе. Пили кофе по вечерам всей командой.

Рыбу у нас не ловили. но ее было много: брали у рыболовов. В остальном без изысков: о колбасе даже и не мечтали. На Камчатку если сало привезут, то было как конфетка или шоколадка, потому что сало соленое и с чесноком, очень-очень хорошее сало. Потому что чеснока много, а на Камчатке чеснока не хватало. И вот поэтому у кого появится сало, так на расхват, но каждый всегда угощал товарищей, делился.

На душе штормит

- Бывает туговато на море, когда холодно, когда дождливо или когда попадает корабль в шторм. Мы на Камчатку ходили несколько раз, и пересекали Татарский пролив. Он очень коварный. И там и днем, и ночью шторма до 10 баллов: очень было трудно переносить. Некоторым совсем тяжело было, даже с постели не вставали, так укачивало.

Карета превращается в тыкву: танцы ровно до 12

- С корабля на сушу дают тебе увольнительную, с 6 вечера до 12 часов ночи. Так часто, когда захочешь. Я, например, редко ходил, не очень хотелось, скучал много по дому. В увольнительную можно пойти, только если у тебя наказаний никаких нету. А если какие-то наказания были или будут, то тебя просто не пустят. Был у меня товарищ, ходили вместе в увольнение на танцплощадку. Он умел танцевать, а я нет, он учил меня. Но танцевать ровно до 12 - потом увольнение заканчивалось. С 6 до 12, пока увольнение, можно было по городу погулять, в кино сходить, на концерт. Был у меня знакомый – медвежонок Егор – мы с ним играли. И Шум-Шум – собака. Только потом Егора увезли и забрали в зоопарк – жалко было, я скучал по нему.

Я приехал – а у нее муж и ребенок

- Почему я не остался на флоте? Во-первых, я служил 4 года, и эти 4 года, ну, как сказать, служба вроде бы как и надоела, и не так охота было. А под конец и домой тянет, и соскучился по всем. Меня девушка ждала со службы – 4 года ждала и не дождалась. Я приехал, а она уже замужем. Я даже встречаться с ней не стал, у нее уже ребенок к тому времени был. Но жену себе нашел – до сих пор живем.

Я с армии пришел, и сначала пошел на стройку работать. А потом немного поработал, и захотел в механизацию. Пошел на шофера, но меня что-то не захотелось, и я пошел на комбинат на башенные краны. Я ездил по командировкам, по деревням. Я ездил на работу на целинные разработки, на целину. Мне помог опыт флота, армии. Потому что я не стал, как говориться, включаться в дурные компании, все такое прочее. И 45 лет я отъездил по командировкам и отработал до пенсии. И стаж заработал.