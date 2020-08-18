+50 ковидных больных за 24 часа. 10 724 зараженных COVID-19 на 18 августа в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Под медицинским наблюдением остаются 240 жителей региона, 34 046 человек сняты с меднаблюдения

В Новосибирской области выздоровели еще 52 пациента с коронвирусом

По данным оперативного штаба на утро 18 августа в регионе зарегистрировано 10 724 случая заражения COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе инфицировано 653 ребенка. 9 385 пациентов выписаны с выздоровлением (+52 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек.

В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 30 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 156

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 593 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 374 283 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 240 жителей региона, 34 046 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 629 обращений, госпитализированы 20 человек.