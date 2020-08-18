Салюта не будет: Как отметят День города 5 сентября 2020 года в Бердске

В период пандемии горадминистрация изменила формат праздничных мероприятий. Теперь традиционные выступления перенесут в онлайн-формат. Не будут даже чествовать 41 почетного жителя города.

В этом году салюта на день города не будет

Директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко рассказала о том, как пройдет День города 5 сентября 2020 года. В условиях сложившийся эпидемиологической ситуации и запрете массовых мероприятий в России и Новосибирской области, большинство праздничных мероприятий пройдут в онлайн режиме, заявила Оксана Михайловна сегодня, 18 августа.

Так, церемония возложения цветов пройдет у мемориала Славы в 11:30, а у мемориала Воинского братства защитников Отечества в 11:00. Остальные мероприятия, в числе которых, концертная программа и поздравления от представителей администрации, общественности, учреждений и предприятий пройдут в онлайн формате. Как сообщила Оксана Михайловна, в связи с со сложившейся ситуацией, администрация города откажется от салюта в этом году.

- Любые массовые мероприятия запрещены в Новосибирской области до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса. А салют, как правило, собирает несколько тысяч жителей на площади Горького. И, конечно, никакого соблюдения социальной дистанции при такой плотности не получится, - уверена Оксана Мокриенко.

В этот же день из громкоговорителей будет звучать праздничный концерт. А вот 41 почетного жителя Бердска чествовать в 2020 году в Бердске не будут.

Кроме того, с 1 по 10 сентября пройдет онлайн показ фильмов детской студии мультипликации “Арбуз”.

Обучающиеся и преподаватели детской художественной школы “Весна” организуют пленэр, на котором нарисуют Бердск. Он состоится на площадках у ДК “Родина” и в городском парке.

5 сентября в 13:00 стартует конкурс “Литературная страничка”, на котором представители поэтических клубов Бердска будут читать стихи о Родине.

В день города Оксана Михайловна пообещала торжественное открытие городского парка после реконструкции и окончание основных ремонтных работ.

Отдел по делам молодежи в день города проведет концерт “На камнях”, так же интерактивную викторину и примет участие в вахте памяти. С 25 августа по 5 сентября стартует флешмоб “304”, в нем бердчанам предлагается сфотографироваться у самого любимого места в городе и отослать фото в группу соцсети "Вконтакте" ОДМ.

- Городской цент культуры и досуга сообщает о завершении этапа подачи заявок до 1 сентября на конкурс детских рисунков “город Бердск блестит”. Клуб “Молодая семья” вместе с дошкольными учреждениями проводит фотоконкурс рисунков на асфальте “мой любимый город”, - рассказала Оксана Мокриенко.