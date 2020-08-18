Как же вам не стыдно: воровала пособия и пенсии работница Почты России

42-летняя сотрудница отделения связи, воспользовавшись своим служебным положением, присваивала себе денежные средства

Следователем Отдела полиции № 9 «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ). Следствием установлено, что в течение месяца – с 7 апреля по 7 мая текущего года 42-летняя сотрудница отделения связи, воспользовавшись своим служебным положением, присваивала себе денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий и социальных пособий. Подделав подписи шести пенсионеров, женщина похитила денежные средства на общую сумму более 200 тысяч рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена и задержана сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В ходе расследования органами следствия обеспечено возмещение потерпевшим причиненного ущерба в полном объеме.

Источник: 54.мвд.рф