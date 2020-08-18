Головы разбились, как яйца: Почему скончалась выпавшая с балкона 6 этажа на мужа Татьяна в Бердске

У супругов остались двое детей. Трагедия произошла 13 августа, мужчина скончался на следующий день, а Татьяна - 17 августа.

Мужчина пытался поймать девушку. Оба получили тяжелые черепно-мозговые травмы

Скончалась в реанимации, выпавшая с балкона 6 этажа дома №46а Микрорайона Бердска Татьяна 17 августа. Несколькими днями ранее погиб ее супруг, которой пытался спасти возлюбленной. Почему произошла трагедия, выяснял "Курьер. Среда. Бердск".

Как произошла трагедия

В четверг, 13 августа, тишину двора дома №46а Микрорайона нарушила сирена скорой помощи и полиции. Буквально за 15 минут до этого одинокая девушка нервно ходила по двору своего дома. Как рассказывают очевидцы происшествия, "она была не в себе".

- Таня зашла в дом и начала кричать с балкона, что сделает что-то с собой. Ее муж встал под балкон и умолял ее ничего такого не делать. Он очень сильно ее любил, а она это знала, была непутевая, - вспоминает Елена в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 18 августа.

В считанные секунды произошло страшное - девушка полетела вниз и упала прямо на своего гражданского мужа. Пару тут же госпитализировали.

Боролись за жизнь до последнего

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" достоверный источник, у мужчины не было шансов на выживание. Удар пришелся по голове и животу. Из-за разрыва внутренних органов и, как следствие, обильной кровопотери, бердчанин скончался в реанимации на следующий день - 14 августа.

Татьяна боролась за свою жизнь около 5 суток. Но ее сердце остановилось 17 августа в реанимации ЦГБ Бердска. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму, травму внутренних органов и перелом шейных позвонков. Эти травмы оказались несовместимы с жизнью. Они с такой силой столкнулись головами, что они разлетелись, как яйца, в мелкую крошку, сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск".

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", у влюбленных осталось 2 детей. Сейчас они находятся у родственников погибших.

Следственный комитет изъял материалы дела и проводит свое расследование этой трагедии.