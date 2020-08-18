Нашли антитела к COVID-19 у мамы тайно отсиживающейся дома семьи с ковид-положительной студенткой без симптомов болезни в Бердске

По некоторым данным, бессимптомно переносит коронавирус 20% населения

Получила результаты анализов на антитела к COVID-19 мама студентки Дарьи с положительным тестом на коронавирус без симптомов болезни в Бердске. И была шокирована.

-У меня есть антитела второго типа. Я переболела коронавирусом примерно месяц назад. Соответственно, анализ, который был у Даши, реальный. Такие мы сделали выводы. Скорее всего, я заразилась и переболела, в первую очередь, а теперь болеет все мое семейство. Практически бессимптомно. У меня симптомов тоже не было. Вчера стали вспоминать, что у меня было. Меня морозило недели две-три. Днем и ночью. Становится холодно буквально на несколько секунд, а потом резко жарко. Я на это особо внимание не обращала. Мы тогда прочитали, что когда морозит — это один из симптомов коронавируса. Помню, еще пошутила, мол, у меня точно коронавирус. Никаких других симптомов не было. Сейчас уже стали присматриваться, прислушиваться. У дочери все нормально. У мужа есть легкая симптоматика в плане подкашливания, немного в груди давит. Если мы ему не сказали бы, то он этого не заметил бы, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 18 августа Светлана Владимировна.

Сын Светланы Владимировны также не имеет никаких симптомов заболевания. Ему постоянно измеряют температуру. Она держится в пределах нормы.

-Если Даша не сдала бы анализ для поездки, мы не поняли бы, что болеем или болели. Завтра поеду в командировку, у меня зеленый свет. Напечатаю справку и еду, куда хочу. Мои отсидят еще неделю и у них будет зеленый свет. Мы все порадовались: эпидемию мы пережили, значит будем дальше жить. Долго и счастливо. Наверное, есть варианты, что мы можем в дальнейшем заболеть. Кто что пишет. Скорее всего, также незаметно и пронесет. Либо в 10 раз меньше вероятность заболеть. Вроде, полгода иммунитет должен быть. Мои сейчас переболеют и к школе будут с иммунитетом.

Напомним, из-за положительного анализа на ковид сорвалась долгожданная поездка, на которую целый год копила студентка Дарья. Она должна была улететь в другой город 10 августа. За два дня до этого сдала анализы на ковид. Результат оказался положительный. Мама девушки Светлана Владимировна была почти уверена, что тест неверный. Ни у дочери, ни у кого в семье не было симптомов заболевания. Но все же она позвонила в поликлинику, чтобы узнать, что делать дальше. Там ее перенаправили в ковид-центр. В итоге семья приняла решение, что никуда они звонить не будут до первых симптомов. Недельку посидят дома.