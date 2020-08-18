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Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Наш попал?

18:00 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили почти 22 миллиона случаев коронавируса, более 766 тысяч пациентов умерли.

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Наш попал?
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство оценивает популяционный иммунитет к SARS CoV-2 у населения России: в 23 регионах страны сделали уже более 65 тысяч тестов, еще в трех обследования завершаются, там проведено девять тысяч исследований.
Во всех 26 субъектах обследовано примерно по 2800-3200 человек, уточнили в пресс-службе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили почти 22 миллиона случаев коронавируса, более 766 тысяч пациентов умерли. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.

Источник: РИА Новости

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