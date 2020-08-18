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Как будут учиться в 2020 году школьники в Бердске. Чек-лист правил от Роспотребнадзора

16:30 18.08.2020, Максим Степанищев Фото: pixabay
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Узнайте правила для учащихся школ на период инфекции COVID-19. С чем столкнуться школьники и их родители в новом учебном году.

Как будут учиться в 2020 году школьники в Бердске. Чек лист правил от Роспотребнадзора
Учебный год обещает начаться с 1 сентября

В Новосибирской области, а, в частности, в Бердске учебный год начнется с 1 сентября. Однако эпидемия внесла изменения в организацию учебного процесса и работу учебных заведений. Далее приведены основные изменения, с которыми столкнутся ученики и их родители в новом учебном году-2020.

1. С сентября на входе в школу детей будут встречать дозаторы с антисептиком и бесконтактное измерение температуры.
2. Теперь для каждого класса будет сформировано собственное расписание начала уроков и перемен.

3. Каждый класс также получит собственный кабинет для проведения занятий.
4. Уроки у детей предложено начинать в разное время, чтобы не скапливались толпы у входа.
5. Дезинфекция классных кабинетов во время перемен, воздушной среды, а также обеденных приборов и посуды.
6. Постоянное наличие мыла и туалетной бумаги в санузлах, так же наличие одноразовой посуды в местах приема пищи и воды.
7. Кроме того, по очереди дети будут выходить и на перемены.
8. Если у школьника появились признаки ОРВИ, он должен быть немедленно изолирован.
9. Праздников и соревнований, которые предполагают массовое скопление людей, в учебном году 2020-2021 не будет.
10. Проведение уроков по гигиеническому воспитанию школьников и проведение спортивных занятий на открытом воздухе, при благоприятных погодных условиях.

Данные изменения также коснутся порядка проведения экзаменов и итоговой аттестации. Вместе с этим, в помещениях, где будет проходить экзамен должны быть установлены очистители воздуха, а присутствующий персонал обяжут носить средства индивидуальной защиты.

Указанные изменения направлены на предотвращение распространения вируса за счет уменьшения скопления учеников разных классов как в зонах рекреации, так и в учебных помещениях.

Однако, до сих пор не понятно обяжут ли учителей в Бердске носить маски на рабочем месте.

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