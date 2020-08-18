Как будут учиться в 2020 году школьники в Бердске. Чек-лист правил от Роспотребнадзора

В Новосибирской области, а, в частности, в Бердске учебный год начнется с 1 сентября. Однако эпидемия внесла изменения в организацию учебного процесса и работу учебных заведений. Далее приведены основные изменения, с которыми столкнутся ученики и их родители в новом учебном году-2020.
1. С сентября на входе в школу детей будут встречать дозаторы с антисептиком и бесконтактное измерение температуры.
2. Теперь для каждого класса будет сформировано собственное расписание начала уроков и перемен.
4. Уроки у детей предложено начинать в разное время, чтобы не скапливались толпы у входа.
5. Дезинфекция классных кабинетов во время перемен, воздушной среды, а также обеденных приборов и посуды.
6. Постоянное наличие мыла и туалетной бумаги в санузлах, так же наличие одноразовой посуды в местах приема пищи и воды.
7. Кроме того, по очереди дети будут выходить и на перемены.
8. Если у школьника появились признаки ОРВИ, он должен быть немедленно изолирован.
9. Праздников и соревнований, которые предполагают массовое скопление людей, в учебном году 2020-2021 не будет.
10. Проведение уроков по гигиеническому воспитанию школьников и проведение спортивных занятий на открытом воздухе, при благоприятных погодных условиях.
Данные изменения также коснутся порядка проведения экзаменов и итоговой аттестации. Вместе с этим, в помещениях, где будет проходить экзамен должны быть установлены очистители воздуха, а присутствующий персонал обяжут носить средства индивидуальной защиты.
Указанные изменения направлены на предотвращение распространения вируса за счет уменьшения скопления учеников разных классов как в зонах рекреации, так и в учебных помещениях.
Однако, до сих пор не понятно обяжут ли учителей в Бердске носить маски на рабочем месте.