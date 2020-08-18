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Как разгрузится трасса Р-256 в районе Бердска, Искитима после ввода Восточного обхода. Узнайте

17:45 18.08.2020 Фото: pexels.com
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Основная нагрузка на Чуйском тракте приходится на участки, расположенные на подъездах к Новосибирску — до 45 тыс. автомобилей в сутки.

Как разгрузится трасса Р 256 в районе Бердска, Искитима после ввода Восточного обхода. Узнайте
Восточный обход — 80-километровая дорога, которая должна соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом

В управлении автомобильных дорог «Сибирь», входящей в структуру «Росавтодора», РБК Новосибирск ответили, как планируется минимизировать нагрузку на дороги Академгородка при запуске первого этапа Восточного обхода. В управлении указали, что в числе прочих мероприятий необходимы действия мэрии города и правительства Новосибирской области по развитию улично-дорожной сети Академгородка.

Ранее общественники высказывали опасения, что после реализации первого этапа (соединение трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и трассы «Академгородка — Кольцово») трафик пойдет через Академгородок, что приведет к перегрузке дорожной сети района.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города РБК Новосибирск рассказали о капитальном ремонте перекрестка «Бердское шоссе — проспект Строителей». Завершить данные работы в соответствии с муниципальным контрактом планируется в 2021 году.

«Также в рамках национального проекта ведутся работы по ремонту Бердского шоссе на участке от проспекта Строителей до городской черты. Завершить данные работы в соответствии с муниципальным контрактом планируется в 2021 году», — рассказали в департаменте.

Кроме того, в мэрии добавили, что программой развития транспортной инфраструктуры Новосибирска не предусматривается создание дополнительных выездов из Академгородка на Бердское шоссе, но планируется строительство двухуровневых развязок на уже имеющихся выездах.

«Согласно транспортному разделу утверждаемого в настоящий момент Генерального плана города Новосибирска предполагается до 2030 года строительство двухуровневых транспортных развязок в районе микрорайона «Матвеевка» и проспекта Строителей», — пояснили в мэрии.

В управлении автомобильных дорог «Сибирь» также назвали еще одно условие для снижения трафика, который будет проходить через Академгородок. «Чтобы минимизировать проблемы с транспортной нагрузкой на дороги Академгородка, планируется приступить к строительству третьего этапа Восточного обхода перед запуском первого этапа», — сообщили в управлении.

Проект Восточного обхода

Восточный обход — 80-километровая дорога, которая должна соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск.
Необходимость строительства Восточного обхода вызвана сверхнормативной интенсивностью движения на участке существующей автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» проходящей через Новосибирск, Бердск, Искитим. Основная нагрузка приходится на участки, расположенные на подъездах к Новосибирску — до 45 тыс. автомобилей в сутки.

Источник: РБК

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горожанин, 18 августа 2020 19:19
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