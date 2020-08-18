Путинские выплаты бердским медикам сохранит правительство. Надеемся

Страховые выплаты производятся Фондом социального страхования

Со своей стороны, депутаты Госдумы рекомендовали Счётной палате проверить правильность их начисления.

Кабмин подготовит предложения о продлении стимулирующей политики в отношении медиков, работающих с ковидными пациентами, сообщил 17 августа глава кабмина Михаил Мишустин. Какие выплаты положены медикам сегодня и как обстоят дела с их начислением, разбиралась «Парламентская газета».

Кто получает федеральные выплаты



Федеральные стимулирующие надбавки медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, начисляются по двум постановлениям Правительства — № 415 и № 484.

Первый документ предусматривает выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» медработникам, оказывающим медпомощь гражданам, с подтверждённой коронавирусной инфекцией, либо работающим с биологическим инфицированным материалом.

Выплаты производятся:

врачам скорой помощи — 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за девять месяцев 2019 года, по данным Росстата;

среднему медперсоналу скорой помощи — 40 процентов;

младшему медперсоналу скорых, фельдшерам (медицинским сестрам) по приёму вызовов — 20 процентов;

врачам поликлиник, в том числе инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), педиатрам, терапевтам, пульмонологам — 80 процентов;

среднему медицинскому персоналу поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) — 40 процентов;



младшему медицинскому персоналу поликлиник и ФАПов — 20 процентов;врачам стационаров (в том числе инфекционистам, анестезиологам-реаниматологам) — 100 процентов;среднему медперсоналу стационаров — 50 процентов;младшему медперсоналу стационаров — 30 процентов.Чётких сроков её начисления постановлением не предусмотрено. Начисляется доплата за каждый месяц с даты формирования ковидного отделения (бригады скорой медицинской помощи) за фактически отработанное время по графику.

Во втором постановлении, № 484, речь идёт о так называемых президентских выплатах за работу в ковидных стационарах: надбавки врачам за это составляют 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей.

Также, согласно этому документу, врачам скорой помощи, обслуживающим вызовы к пациентам с коронавирусом, полагаются выплаты в 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсёстрам и водителям — по 25 тысяч рублей.

Эта надбавка начисляется в полном объёме без учёта фактически отработанного времени. Первоначально было принято решение начислять выплату за работу в апреле, мае и июне. После глава государства принял решение оставить надбавку в июле и августе.

Все федеральные выплаты борющимся с коронавирусом медикам полностью освобождены от НДФЛ, то есть выплачиваются в полном объёме, без налоговых удержаний. Причём по предложению президента надбавки должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных либо компенсации за неиспользованный отпуск.

Региональные доплаты медикам также предусмотрены

Помимо федеральных доплат в ряде субъектов Федерации предусмотрены собственные надбавки медикам.

К примеру, в Москве региональную надбавку получают медработники стационаров, где лечат ковидных больных. Врачи перепрофилированных больниц получат по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие работники — 30 тысяч рублей.

В Подмосковье доплату начисляют за оказание помощи: пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией; пациентам с внебольничной пневмонией или признаками острых ОРВИ; пациентам с подозрением на COVID-19, которые проходят лечение дома; в обслуживании пациентов и персонала, имеющих риски заражения на рабочих местах (сотрудники приёмных отделений, рентгенологических кабинетов, буфетов, столовых, уборщики, кастелянши и т.д.).

Максимальные выплаты за ставку составляют: врачам — 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 30 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 10 тысяч рублей, водителям — сотрудникам поликлиник и служб скорой помощи — 15 тысяч рублей, другому персоналу — 10 тысяч рублей.

В Вологодской области стимулирующие выплаты назначаются в том числе техническим работникам обсерваторов.

Жизнь и здоровье врачей застраховали



Врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, согласно указу президента, положены также и страховые выплаты.

Их начисляют тем медикам, кто заразился COVID-19 на рабочем месте. Если это станет причиной временной нетрудоспособности, страховка составит 68 811 рублей. Если болезнь приведёт к инвалидности, размер выплат составит от 688 113 рублей (III группа) до 2 064 339 (I группа). В случае смерти медработника размер выплаты составит 2 752 452 рублей.

Страховые выплаты производятся Фондом социального страхования. Расследование страховых случаев и начисление страховки осуществляется в срок, не превышающий четырёх дней.

Коронавирус ещё не побеждён

Несмотря на то что вновь выявленных пациентов с COVID-19 в России становится меньше, отказываться от стимулирующей политики в отношении медработников в Правительстве не планируют. Предложения о её продлении кабмин представит президенту, заявил 17 августа Михаил Мишустин.

Эту позицию поддерживают в Госдуме. «В целом по стране ситуация стабилизировалось, динамика по заболеваемости положительная, но это не значит, что коронавирус уже полностью побеждён и о нём можно забыть, — сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. — На медиках, которые участвуют в борьбе с пандемией, по-прежнему лежит большая нагрузка».

Комитет Госдумы по охране здоровья и «Единая Россия» — в рамках партпроекта «Здоровое будущее» — ведут постоянный мониторинг за выплатами медработникам, подчеркнул депутат. Информация поступает и непосредственно от медиков, и по линии региональных отделений партии. Также парламентарии следят за соответствующими публикациями в СМИ и соцсетях.

«В мае вопросов и обращений было действительно много, путаница возникла из-за недопонимания по методике начисления выплат, — подтвердил Дмитрий Морозов. — Как мы помним, несколько раз эту тему поднимал на совещаниях президент. После того как в регионы были направлены дополнительные разъяснения, а также рекомендации главврачам лучше пояснять коллективам, по какому принципу выплату назначают, жалоб стало значительно меньше».

В то же время, по словам депутата, власти всех уровней продолжают уделять этой теме особое внимание. За прошедшие месяцы Комитет Госдумы по охране здоровья несколько раз обращался в Правительство и Минздрав с просьбой предоставить актуальную информацию о начисленных выплатах. Проверки по жалобам медиков проводили Следственный комитет и прокуратура.

Сейчас Комитет Госдумы по охране здоровья получает единичные обращения, связанные с надбавками. Вопросы по каждой жалобе оперативно решаются с Минздравом и регионами.

Кроме того, депутаты приняли постановление Госдумы с рекомендацией Счётной палате провести мониторинг начисления выплат по постановлению №415, к реализации которого возникало больше всего вопросов. И соответствующее мероприятие уже включено в план работы ревизионного органа на 2020 год.

Источник: pnp.ru