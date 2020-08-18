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Путинские выплаты бердским медикам сохранит правительство. Надеемся

16:30 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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Если медики заболели коронавирусом на рабочем месте, им положены страховые выплаты.

Путинские выплаты бердским медикам сохранит правительство. Надеемся
Страховые выплаты производятся Фондом социального страхования

Со своей стороны, депутаты Госдумы рекомендовали Счётной палате проверить правильность их начисления.
Кабмин подготовит предложения о продлении стимулирующей политики в отношении медиков, работающих с ковидными пациентами, сообщил 17 августа глава кабмина Михаил Мишустин. Какие выплаты положены медикам сегодня и как обстоят дела с их начислением, разбиралась «Парламентская газета».

Кто получает федеральные выплаты

Федеральные стимулирующие надбавки медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, начисляются по двум постановлениям Правительства — № 415 и № 484.

Первый документ предусматривает выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» медработникам, оказывающим медпомощь гражданам, с подтверждённой коронавирусной инфекцией, либо работающим с биологическим инфицированным материалом.

Выплаты производятся:

врачам скорой помощи — 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за девять месяцев 2019 года, по данным Росстата;
среднему медперсоналу скорой помощи — 40 процентов;
младшему медперсоналу скорых, фельдшерам (медицинским сестрам) по приёму вызовов — 20 процентов;
врачам поликлиник, в том числе инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), педиатрам, терапевтам, пульмонологам — 80 процентов;
среднему медицинскому персоналу поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) — 40 процентов;

младшему медицинскому персоналу поликлиник и ФАПов — 20 процентов;
врачам стационаров (в том числе инфекционистам, анестезиологам-реаниматологам) — 100 процентов;
среднему медперсоналу стационаров — 50 процентов;
младшему медперсоналу стационаров — 30 процентов.
Чётких сроков её начисления постановлением не предусмотрено. Начисляется доплата за каждый месяц с даты формирования ковидного отделения (бригады скорой медицинской помощи) за фактически отработанное время по графику.

Во втором постановлении, № 484, речь идёт о так называемых президентских выплатах за работу в ковидных стационарах: надбавки врачам за это составляют 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей.
Также, согласно этому документу, врачам скорой помощи, обслуживающим вызовы к пациентам с коронавирусом, полагаются выплаты в 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсёстрам и водителям — по 25 тысяч рублей.

Эта надбавка начисляется в полном объёме без учёта фактически отработанного времени. Первоначально было принято решение начислять выплату за работу в апреле, мае и июне. После глава государства принял решение оставить надбавку в июле и августе.

Все федеральные выплаты борющимся с коронавирусом медикам полностью освобождены от НДФЛ, то есть выплачиваются в полном объёме, без налоговых удержаний. Причём по предложению президента надбавки должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных либо компенсации за неиспользованный отпуск.

Региональные доплаты медикам также предусмотрены
Помимо федеральных доплат в ряде субъектов Федерации предусмотрены собственные надбавки медикам.

К примеру, в Москве региональную надбавку получают медработники стационаров, где лечат ковидных больных. Врачи перепрофилированных больниц получат по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие работники — 30 тысяч рублей.

В Подмосковье доплату начисляют за оказание помощи: пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией; пациентам с внебольничной пневмонией или признаками острых ОРВИ; пациентам с подозрением на COVID-19, которые проходят лечение дома; в обслуживании пациентов и персонала, имеющих риски заражения на рабочих местах (сотрудники приёмных отделений, рентгенологических кабинетов, буфетов, столовых, уборщики, кастелянши и т.д.).
Максимальные выплаты за ставку составляют: врачам — 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 30 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 10 тысяч рублей, водителям — сотрудникам поликлиник и служб скорой помощи — 15 тысяч рублей, другому персоналу — 10 тысяч рублей.

В Вологодской области стимулирующие выплаты назначаются в том числе техническим работникам обсерваторов.

Жизнь и здоровье врачей застраховали

Врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, согласно указу президента, положены также и страховые выплаты.

Их начисляют тем медикам, кто заразился COVID-19 на рабочем месте. Если это станет причиной временной нетрудоспособности, страховка составит 68 811 рублей. Если болезнь приведёт к инвалидности, размер выплат составит от 688 113 рублей (III группа) до 2 064 339 (I группа). В случае смерти медработника размер выплаты составит 2 752 452 рублей.

Страховые выплаты производятся Фондом социального страхования. Расследование страховых случаев и начисление страховки осуществляется в срок, не превышающий четырёх дней.

Коронавирус ещё не побеждён
Несмотря на то что вновь выявленных пациентов с COVID-19 в России становится меньше, отказываться от стимулирующей политики в отношении медработников в Правительстве не планируют. Предложения о её продлении кабмин представит президенту, заявил 17 августа Михаил Мишустин.

Эту позицию поддерживают в Госдуме. «В целом по стране ситуация стабилизировалось, динамика по заболеваемости положительная, но это не значит, что коронавирус уже полностью побеждён и о нём можно забыть, — сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. — На медиках, которые участвуют в борьбе с пандемией, по-прежнему лежит большая нагрузка».

Комитет Госдумы по охране здоровья и «Единая Россия» — в рамках партпроекта «Здоровое будущее» — ведут постоянный мониторинг за выплатами медработникам, подчеркнул депутат. Информация поступает и непосредственно от медиков, и по линии региональных отделений партии. Также парламентарии следят за соответствующими публикациями в СМИ и соцсетях.

«В мае вопросов и обращений было действительно много, путаница возникла из-за недопонимания по методике начисления выплат, — подтвердил Дмитрий Морозов. — Как мы помним, несколько раз эту тему поднимал на совещаниях президент. После того как в регионы были направлены дополнительные разъяснения, а также рекомендации главврачам лучше пояснять коллективам, по какому принципу выплату назначают, жалоб стало значительно меньше».

В то же время, по словам депутата, власти всех уровней продолжают уделять этой теме особое внимание. За прошедшие месяцы Комитет Госдумы по охране здоровья несколько раз обращался в Правительство и Минздрав с просьбой предоставить актуальную информацию о начисленных выплатах. Проверки по жалобам медиков проводили Следственный комитет и прокуратура.

Сейчас Комитет Госдумы по охране здоровья получает единичные обращения, связанные с надбавками. Вопросы по каждой жалобе оперативно решаются с Минздравом и регионами.

Кроме того, депутаты приняли постановление Госдумы с рекомендацией Счётной палате провести мониторинг начисления выплат по постановлению №415, к реализации которого возникало больше всего вопросов. И соответствующее мероприятие уже включено в план работы ревизионного органа на 2020 год.

Источник: pnp.ru

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