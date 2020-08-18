Он где-то рядом: Министр энергетики Новак подхватил COVID-19

В Минэнерго заявили, что Новак переносит заболевание бессимптомно. Министр примет участие в видеоконференции ОПЕК+, назначенном на 19 августа, уточнили в ведомстве.

Министр энергетики Новак заболел коронавирусом

Глава Министерства энергетики Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве, рассказал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления», — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

В Минэнерго заявили, что Новак переносит заболевание бессимптомно. Министр примет участие в видеоконференции ОПЕК+, назначенном на 19 августа, уточнили в ведомстве.

Ранее в августе коронавирус нового типа подтвердился у вице-премьера, полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Он работает в дистанционном режиме и соблюдает самоизоляцию.