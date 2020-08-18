«Ростелеком» предлагает сибирякам больше читать и слушать книги



Тестовый период можно оформить на 14 дней, чтобы после этого определиться с видом и сроком подписки. В акции могут участвовать пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома».

«Базовый» вариант подойдет тем, кто привык читать как классику, так и популярные произведения: в подписку входит 135 тысяч электронных книг. Подписка «Премиум» дополняет основной тип текстами по саморазвитию, бизнес-литературой и бестселлерами. Для любителей совмещать полезное с приятным и слушать книги в машине или на пробежке подойдет тариф «Аудио», который включает в себя 26 тысяч аудиокниг разных жанров. Тем, кто хочет получить все и сразу, можно оформить подписку «Все включено», где собрано 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.



«Наш сервис подходит для тех, кто привык читать, следить за новинками и всегда иметь под рукой любимую книжку. Каждая подписка предоставляет доступ к обширному каталогу книг, которые теперь не нужно покупать по одной. Читать тексты можно онлайн или же загружать их в приложение и открывать даже там, где нет интернета. Кроме того, подписка позволяет пользоваться услугой всем членам семьи: доступ к библиотеке открывается одновременно для 5 человек для чтения книг с разных устройств», — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.Пользоваться библиотекой можно с компьютера или смартфона, книги доступны на сайте или в мобильном приложении «Читай!» на устройствах с операционной системой iOS или Android. Приложение позволяет делать заметки и закладки во время чтения, а также менять настройки под себя: выбирать фон, размер шрифта и яркость экрана. Также абонентам «Ростелекома» сервис «ЛитРес» дает скидку 20% на книги, которые не вошли в каталог. Причем купленные произведения остаются в доступе даже после завершения подписки.Чтобы получить доступ к каталогу, нужно зайти в личный кабинет «Ростелекома» и оформить подписку на странице «Домашний интернет», следуя подсказкам системы. Узнать подробнее о сервисе, а также познакомиться с подписками и их условиями можно на сайте rt.ru/books и по телефону 8 800 100 0 800.