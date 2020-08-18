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Грузоподъемное оборудование

16:10 18.08.2020
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 Грузоподъемное оборудование – возможность упростить проведение различных рабочих процессов.

К современном грузоподъемному оборудованию сегодня относят самые различные приспособления и устройства, предназначенные для выполнения работ, связанных с перемещением грузов на определенную высоту. Они отличаются конструктивными особенностями и могут применяться в различных условиях. Подобрать промышленное оборудование в Иркутске или в другом городе не сложно в специализированном интернет магазине, в котором можно воспользоваться информативным каталогом.
Самыми простыми грузоподъемными механизмами являются домкраты. Устройства могут оснащаться как ручным, так и машинным приводом. Они используются для подъема грузов на незначительную высоту и удержания их в таком положении на время проведения работ.
Широко применяются в быту и на производстве при выполнении различных строительных работ лебедки. Они отличаются конструктивным исполнением и позволяют перемещать груз не только вертикально или горизонтально, но и под углом.

Тали представляют собой компактные грузоподъемные механизмы. Они бывают:
Стационарными. В этом случае они фиксируются на временных опорах или на перекрытиях.
Передвижными. В этом случае они устанавливаются на специальные тележки, которые перемещаются по подвесным балкам.
Разновидностью талей являются тельферы. Устройства оснащаются электрическим приводом и специальной кареткой. Они могут передвигаться по монорельсовому пути по различной траектории.
На производствах различного вида, в складских комплексах, на строительных объектах. Востребованным оборудованием являются подъемники. Устройства классифицируются по особенностям конструкции:
Мачтовые, в которых груз поднимается вдоль установленной мачты.
Ножничные, в которых используется специальное приспособление в виде «гармошки».
Телескопические, в которых подъем груза осуществляется с помощью выдвижных колен.
Коленчатые, в которых установлены сложенные колена и выпрямляясь они обеспечивают подъем груза.
При выборе грузоподъемного оборудования следует учитывать их базовые технические характеристики и геометрические параметры.

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