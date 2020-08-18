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Эндопротезирование суставов

16:12 18.08.2020
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Протезом называется изготовленное специалистами изделие, которое может выполнять функцию отсутствующего органа.

Такие приспособления, находящиеся внутри тела человека, называются эндопротезами, а процедура их установки – эндопротезированием.

Общие сведения

Эндопротезирование сустава представляет собой хирургическую операцию, в ходе которой части сустава заменяются имплантами, имеющими форму естественного сустава и обеспечивающими возможность производить полный набор движений. Такие операции на суставах, получить подробную информацию о которых можно на сайте msk-artusmed.ru, позволяют пациенту забыть о болезненных ощущениях в суставах и вернуться к активному образу жизни. Установка протезов может быть произведена как в крупных, так и в мелких суставах. В первом случае операции проводятся на коленях, локтях, плечах, тазобедренной области, во втором – на суставах пальцев.

Для изготовления эндопротезов суставов используются высокопрочные материалы, обладающие хорошей приживаемостью в человеческом организме. По этой причине средняя продолжительность их эксплуатации составляет пятнадцать-двадцать лет, а максимальная продолжительность достигает тридцати лет. После того как эндопротез износится, его меняют на новый.

Эндопротезы изготавливаются из металла, высокопрочного пластика и керамики. Эти материалы характеризуются отличной износоустойчивостью и легко обрабатываются для обеспечения надежного соединения частей протеза. Металлические эндопротезы делают из разнообразных сплавов нержавеющей стали. Они крепятся к кости с использованием особого состава, включающего в себя сплавы хрома, кобальта и акриловую смолу. Скользящие части эндопротезов, к примеру, головки бедренной или плечевой кости, производятся из титановых сплавов. А части поверхностей скольжения изготавливаются с использованием алюмооксидной керамики и суперпрочного полиэтилена. Изготовление протезов осуществляется с применением сложных технологий. Каждый протез подвергается процедуре многоэтапного контроля и сертифицируется.

Эндопротезирование суставов

Основные виды эндопротезирования суставов

Все существующие операции эндопротезирования делятся на тотальные (полные) и частичные (неполные). В первом случае выполняют замену всего сустава, во втором – только его изношенных компонентов, к примеру, суставной впадины или головки кости. Перед проведением хирургического вмешательства пациенту назначается всестороннее обследование, в ходе которого выявляются показания и противопоказания к осуществлению операции, а также выполняется тщательный выбор требуемого протеза. В большинстве случаев такие операции не влекут за собой серьезных осложнений и почти всегда позволяют избавить пациента от многолетних болезненных ощущений, а также восстановить двигательную активность.

Показания и противопоказания к проведению операции

Эндопротезирование используется при разнообразных недугах и повреждениях суставного аппарата, вследствие которых происходит полная или почти полная утрата двигательных функций. В число таких недугов входят:

  • перелом шейки бедра;
  • дегенеративно-дистрофические болезни (все разновидности артритов и остеоартрозов);
  • внутрисуставные переломы;
  • болезнь Бехтерева;
  • дисплазия суставов.

Выполнение эндопротезирования суставов абсолютно противопоказано при наличии:

  • острых болезней сосудов ног;
  • болезней бронхиально-легочной и сердечно-сосудистой систем;
  • очага гнойной инфекции (гнойничковые кожные болезни, кариес, тонзиллиты);
  • нейромышечных или психических расстройств.
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