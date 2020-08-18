Выбор агентства недвижимости в Турции

Увы, в последние годы в наиболее востребованных для покупки иностранцами недвижимости регионах Турции квартиры и дома продают все, даже официанты отелей и продавцы магазинов.

Можно случайно встретить в Турции приятного человека, родственник которого может оказаться застройщиком привлекательного проекта, в котором Вам пообещают продать квартиру по хорошей цене. После такого удачного ''случайного'' совпадения некоторые подписывают контракт и вносят залог, даже не изучив ценовые предложения конкурентов на турецком рынке, а также не удосужившись проверить документацию продавца и советчика. Однако случайностей тут не бывает. Разумеется, после этого покупатель сталкивается с проблемами, не зная, как ему решать их в этой стране.

По этой причине, совершая такой важный шаг, как покупка турецкой недвижимости, нужно довериться профессионалам в данной отрасли, собрать сведения по проектам, расценкам, условиям покупки, последующем обслуживании недвижимого объекта ради избежания в будущем проблем с оформлением.

Настоящий риэлтор обязан не только уметь красиво рассказывать о покупаемой недвижимости, а и сообщить актуальные данные о вероятном доходе от сдачи либо о минусах и плюсах конкретного региона, где совершается покупка.

Проверенное агентство недвижимости в Турции поможет не только в подборе варианта для приобретения, а и в проверке и контроле оформления документации на всех этапах сделки, содействуя покупателю в его отношениях с государственными инстанциями. Перед выбором фирмы рекомендуется изучить написанные на агентства недвижимости в Турции отзывы.



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Критерии надёжности агентства недвижимости

При поиске надёжной риэлтерской фирмы в Турции вне зависимости от региона рекомендуется уделить внимание нескольким главным характеристикам.

Разноплановая база объектов недвижимости. У каждого хорошего агентства должна быть собственная обширная база с предложениями. Она должна состоять из списка объектов и данных по ним.

Профессиональный уровень сотрудников. Адекватное агентство ценит свою репутацию, уделяя внимание профессионализму сотрудников, поскольку он является первостепенным и важнейшим фактором рейтинга агентства. Профессионал должен не только знать всё о рынке недвижимости, а и понимать желания клиента, чётко и оперативно ориентируясь в пожеланиях и выбирая именно то, что ему необходимо.

Всесторонняя поддержка клиента. Главная функция адекватного агентства - минимизация всех вероятных рисков клиентов, которые связаны с покупкой турецкой недвижимости. Таким образом, сотрудникам агентства следует не только выбрать оптимально подходящие клиенту варианты, а и провести для него осмотр ради ознакомления, проверить документы и с ними историю недвижимого объекта, его состояние. Также главную роль для адекватного агентства играют интересы клиента, включающие нахождение лучшей стоимости и обеспечение безопасности покупки.

Всем вышеуказанным критериям удовлетворяет агентство Status Property. Наша специализация - помощь в покупке жилых объектов недвижимости во всех регионах Турции. Мы способны предложить клиенту именно то, что ему нужно.