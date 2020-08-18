Перевозка мебели в другой город России

При смене места жительства или работы, при переезде в другой город возникает необходимость перевезти большое количество вещей и мебели переездыпороссии.рф. Они не поместятся в личном транспорте, в связи с чем единственным выходом будет обратиться в компанию, специалисты которой помогут погрузить ее и в сохранности доставить на новое место.

Правила, которые нужно соблюдать для безопасной перевозки мебели

Для того, чтобы во время перевозки на мебели не появились сколы и другие дефекты, ее разбирают на составные элементы, упаковывают и маркируют. Последнее упрощает сборку мебели на новом месте, ведь вы будете знать предназначение каждой детали;

Для стеклянных и хрупких грузов делается предупреждающая надпись “осторожно, хрупкий груз”;

При перевозке огромное значение уделяют упаковке мебели. К этому вопросу подходят со всей ответственностью, ведь важно уберечь мебель от сколов, ударов и потертостей. Для каждого типа мебели требуется определенный метод упаковки: сохранности зеркал и стеклянных предметов способствует пузырчатая воздушная пленка. Углы рекомендуется обернуть картоном, зафиксированным скотчем, что предотвратит появление сколов. Для предотвращения повреждения обивки мягкой мебели, ее рекомендуется завернуть в полиэтилен, а компактные предметы фасуются по картонным коробкам.

Разборка и упаковка мебели

Первое, что нужно сделать - разобрать мебель и подготовить ее к транспортировке. Небольшие предметы, например стол и тумбу, можно погрузить в автомобиль в собранном виде, но шкафы, диваны и многое другое придется разбирать на составные части. Работу следует поручить профессионалам, которые выполнят ее аккуратно и помогут собрать все детали воедино после доставки на ваше новое место жительства.

Выбирая перевозку мебели автомобильным транспортом вы получаете следующие преимущества:

Оперативность. Все нужные вещи будут максимально быстро доставлены по указанному вами адресу благодаря продуманной логистике и надежному транспорту;

Нет зависимости от расписания, что является выгодным отличием в сравнении с авиационным, водным и железнодорожным транспортом;

Возможна доставка груза от двери до двери;

Доступная цена на услуги транспортных компаний.

Автомобильные дороги связывают почти все населенные пункты нашей страны, а значит не возникнет никаких проблем с доставкой. Груз быстро и без лишних остановок будет перевезен к месту назначения с минимальными затратами для вас.