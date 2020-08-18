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Били стекла в ЦТП на территории бригады спецназа ГРУ дети в военном городке Бердска

17:15 18.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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17 августа с 7 до 8 вечера дети били стекла: к ним выехала полиция.

Били стекла в ЦТП на территории бригады спецназа ГРУ дети в военном городке Бердска
Хулиганят и бьют стекла дети на территории бригады спецназа

17 августа между 7 и 8 часами вечера на территорию бригады спецназа в военном городке пробрались дети. Сейчас территория является заброшенной, и войска специального назначения давно там не квартируются. Тем не менее на территории остался КПП и центральный тепловой пункт, подвергнувшийся «атаке» детей. Дети били камнями в окна ЦТП и разбили стекла на Пионерской, 16.

О хулиганивших детях работник КПП позвонил в полицию, и через некоторое время на место прибыла полиция.

На данный момент ЦТП находится в ведении КБУ Бердска - именно туда о прошествии сообщил сторож с контрольно-пропускного пункта. Директор бердского КБУ Олег Новичонок подтвердил факт того, что дети действительно хулиганили на территории военного городка возле ЦТП.

- Это действующий тепловой пункт, поэтому возле него находится охрана. С КПП позвонили нам, мы вызвали участкового: логично, вот если у вас в доме будут бить стекла, то вы к кому обратитесь? Если будут повторные инциденты, мы тоже обратимся в полицию.

Оперативный дежурный ОВД по Новосибирской области рассказал, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц и установление личности. Пока о результатах ОРМ неизвестно.

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От редакции

Ваши дети хулиганят?

Аноним, 18 августа 2020 18:42
Ещё одно подтверждение того, что дети весь день предоставлены сами себе и родители ими не занимаются. Встретила недавно компанию "деток" лет 10-12 отсилы... Маты такие-прямо двусложные предложения, не всякий взрослый так сумеет, но мамки за них горой - "онижедети", а то, что они дома одни, а на улице другие мозгов у этих мамок понять не хватает! В ПДН на учёт деток и на учёт мамок в органы опеки, может тогда что нибудь изменится, а так скоро у нас банды малолетних отпрысков по всему городу будут!
Аноним, 18 августа 2020 19:19
естественно на учет и родителям возместить ущерб и штраф,чтобы папе с мамой не на что было пивка купить

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