Били стекла в ЦТП на территории бригады спецназа ГРУ дети в военном городке Бердска

Хулиганят и бьют стекла дети на территории бригады спецназа

17 августа между 7 и 8 часами вечера на территорию бригады спецназа в военном городке пробрались дети. Сейчас территория является заброшенной, и войска специального назначения давно там не квартируются. Тем не менее на территории остался КПП и центральный тепловой пункт, подвергнувшийся «атаке» детей. Дети били камнями в окна ЦТП и разбили стекла на Пионерской, 16.

О хулиганивших детях работник КПП позвонил в полицию, и через некоторое время на место прибыла полиция.

На данный момент ЦТП находится в ведении КБУ Бердска - именно туда о прошествии сообщил сторож с контрольно-пропускного пункта. Директор бердского КБУ Олег Новичонок подтвердил факт того, что дети действительно хулиганили на территории военного городка возле ЦТП.

- Это действующий тепловой пункт, поэтому возле него находится охрана. С КПП позвонили нам, мы вызвали участкового: логично, вот если у вас в доме будут бить стекла, то вы к кому обратитесь? Если будут повторные инциденты, мы тоже обратимся в полицию.

Оперативный дежурный ОВД по Новосибирской области рассказал, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц и установление личности. Пока о результатах ОРМ неизвестно.