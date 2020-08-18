Когда рванет? Разрушает десятки добротных домов на ул. Новой подводная река в Бердске. Репортаж с опасной улицы

Местные жители уверены, что поворот грунтовых вод в их сторону спровоцировало строительство многоэтажек. Люди устали откачивать воду, чинить канализацию и ремонтировать фундаменты. Они уверены: им поможет дренажный колодец.

Игорь Крысин (на фото слева) встречался с мэром, чтобы решить ситуацию с подтопление

Грунтовые воды подобрались к частным домам на ул. Новой в Бердске. Тот частный сектор из нескольких сот домов, который много лет затапливала подземная река, вздохнул относительно спокойно после сооружения пяти дренажных колодцев. Как отмечают бердчане, уровень воды существенно понизился благодаря дренажу, хотя вода не ушла совсем. Но теперь грунтовые воды осаждают улицы, расположенные выше. В частности Новую, на которой находится 68 домовладений.

Местные жители рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что вода круглый год стоит и тухнет в подвалах, что из-за плавающего грунта проваливаются канализационные колодцы и дерьмо течет прямо по улице, что рушатся заборы, отмостки и бетонные покрытия дворов.

- Мы живем на пороховой бочке, которая может взорваться в любую минуту! И какие будут последствия, одному Богу известно! - беспокоятся жители ул. Новой.

Андрей Горшков не убирает шланг, потому что постоянно откачивает воду из подвала. Она поднимается больше чем на метр. Многие его соседи засыпали погреба, устав бороться и признав поражение. В подвале стоит зловонный запах протухшей воды, которая никогда не уходит.

- Бездонная бочка, качать бесполезно. Зачем я буду засыпать? Столько денег вложил в подвал. Я его полгода делал. Стараюсь сохранить. Дома наши на воде стоят, - поделился Андрей, показав свой погреб и отметив, что весной и во время дождей вода поднимается еще выше и появляется буквально у всех на ул. Новой.

Уровень воды определяется болотными сапогами

Автор видео Анастасия Солодкова



Уровень воды в подвале можно определить по следам на сапогах

Кооператив «Новый» создавали лет 30 назад, когда БЭМЗ раздавал землю под индивидуальное строительство. Домовладельцы сами строили дороги, прокладывали коммуникации, электричество и газ. Это должен был делать город, но в 1990-е государству стало не до людей. Поэтому вкладывали в благоустройство собственные деньги.

Газопровод, по словам старожила Новой Ирины Шестаковой, дал толчок к развитию соседнего Южного микрорайона. Но спокойная жизнь закончилась, когда основание стали подмывать грунтовые воды.

- Мы жили 5 лет без воды. Но как только построили многоэтажки на ул. Мира, Красной Сибири, Гагарина, вода пошла в наш дом. И с каждым годом уровень поднимается все выше, - вспоминает Надежда Крылова.

Ее поддержали соседи: раньше болото было на месте нынешнего микрорайона Космического, школы №13. Местные жители полагают, что строительство нарушило течение подземных рек и грунтовые воды устремились под ул. Новую.

- За 15 лет вода поднялась примерно на 1,5 метра. Когда мы переехали, у нас погреб глубиной 3,7 метра сухой был. А когда засыпали, вода уже в подвал пошла. Постоянно откачиваем. Из 24-го дома в этом году отмостку отдирал, фундамент делали, потому что вода пошла. Это сколько денег ушло, чтобы все отремонтировать. Но получается, что мы чинимся, ремонтируемся, а завтра не знаем, как «рванет». И канализация лопается. Как только пойдут дожди, снова колодцы провалятся и все потечет наружу. КБУ от наших звонков уже содрогается. В прошлом году труба сдвинулась и стоки по ул. Рогачева несколько месяцев текли. Но город отказался признавать нашу ситуацию чрезвычайной. Сделали за свой счет обводную канализацию, откачивали и обогревали, чтобы не замерзла — с декабря по март. Беда у нас, - наперебой поделились наболевшим жители Новой.

- Я с 2000 года здесь живу. Погреб я засыпал лет 8 назад — вода пошла. Этой весной в подвале вода стоит. Черпаю ведрами как в «Золотом ключике». Думаю, ставить насос, - сравнил Валерий Храмушкин.

Мэр обещал спасти

Автор видео Анастасия Солодкова



Колодцы проваливаются в подмытый грунт

Ирина Шестакова полагает, что спасти ситуацию может сооружение еще одного дренажного колодца, например, на заброшенном участке их улицы. Игорь Крысин считает, что поможет круглогодичная работы дренажной системы:

- Пусть ее не отключают на зиму. Ведь зимой уровень грунтовых вод не понижается. Мы и зимой воду насосами качаем. Надо искать подземный ручей и в том месте делать врезку в дренаж.

По его словам, на приеме у мэра Бердска Евгения Шестернина тот пообещал принять меры, провести изыскания.

- Я согласен, что надо искать, где течет подземный ручей. Но дело на том и остановилось. А оказывается один ручей перебили, построив Белокаменный микрорайон, второй — постройками на Рогачева. Я видел, когда строили фундамент под 9-этажку, вода постоянно поднималась. У них рабочий день начинался с откачки воды. Такую огромную «подушку» положили, пока воду полностью не перекрыли, - высказался Игорь.

Он развернул карту и наглядно продемонстрировал, что их поселок находится в окружении болот, которые засыпали в конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда строили пятиэтажки на ул. Рогачева. Ситуацию усугубило, по его мнению, расширение Южного микрорайона:

- 10 кварталов строили без септиков — была сплошная выгребная яма. Это порядка 200 домов и все льют в землю. Там нет центральной канализации. Вся вода бежит на север, то есть к нам. В самом низу у нас люди даже не копали погреба, зная такую ситуацию.

Он уверен, что дренажный колодец необходимо поставить рядом с соседними ветеранскими домами на ул. Рогачева, где «сплошное болото». Там постоянно рвет водовод и «мужики из КБУ оттуда не вылезают». Ведь раньше, по словам старожилов, здесь утки плавали.

Автор видео Анастасия Солодкова



Взрывная канализация

- У ветеранских домов проходят две трубы водовода и две канализации. Они рвутся каждый год. Я 17 лет, сколько здесь живу, за этим наблюдаю. Его построили в начале 1970-х годов. Трубы старые. А подъем грунтовых год еще больше разрушает — их сдвигает, как палки. БЭМЗ строил канализацию для одного микрорайона. А сейчас сколько еще на нее село? Еще в Южном собираются целый район строить. Шестернин говорил, что будут выносить напорную канализацию за ул. Первомайскую. Но это неизвестно когда. Наверное, не при нашей жизни Никому до нас дела нет. Сказали: качайте, подсыпайте. Что мы и делаем, - поделились жители Новой.

Периодически в подвал затекают фекалии, рассказал Владимир Луцкин, когда рвутся трубы. В прошлом году на улице разрушились колодцы центральной канализации, из-за чего полгода сточные воды бежали наружу:

- Проседают колодцы из-за подмытой грунтовыми водами земли.

Только снаружи благолепие

Автор видео Анастасия Солодкова



Вода в подвале стоит постоянно и поднимается более чем на метр

Надежда Зиновьева показала разрушения ее дома от грунтовых вод:

- В этом году развалился бетон вокруг водяного колодца. В прошлом году рухнул канализационный, трубы все развалились. Сколько простоит забор, одному богу известно — щели насквозь все увеличиваются, ворота перекосило. Фундаменты рушатся практически у всех домов на нашей улице. Весь двор опустился, пришлось вскрывать и заново бетонировать. Но уже снова все сдвинулось и просело. Мы боимся что-то восстанавливать — вдруг снова все рухнет. Живем как на пороховой бочке! Дома у всех большие и если они упадут, будет большая беда. Неизвестно, как дальше поведут себя грунтовые воды. Ведь изначально эта территория не была рассчитана на такое количество домов.

Дороги вокруг местные жители постоянно подсыпают и ремонтируют - они проваливаются и идут волнами из-за пропитанного подземной рекой грунта.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" 18 августа вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, новые дренажные колодцы уже проектируют и "они ориентированы на ту территорию". Но сооружение дренажной системы планируется на 2021 год. Подробности - в ближайшее время.

Автор видео Анастасия Солодкова

