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Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года

17:22 18.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Российские семьи получат дважды по 10 000 рублей и один раз по 15 000 рублей. Узнайте, положены ли вам выплаты.

Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года
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Сюжет: Все пособия Путина
Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года

Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 годаВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублейЕщё 266 новостей

В июне и июле 2020 год Владимир Путин принял важное решение для всех российских семей с детьми - выплатить по 10 000 рублей сначала детям от 3 до 16 лет, а потом и вовсе всем детям до 16 лет. В августе родители могут получить самое крупное пособие.

Выплату в 10 000 рублей семьи с детьми до 16 лет могут получить и в августе. Это касается тех семей, которые еще не успели подать заявление на новую выплату. Но сделать это нужно успеть до 30 сентября.

Так, если родители до сих пор не получили выплату за июнь и июль от президента России, им начислят дважды по 10 000 рублей за июнь и июль на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет. Кроме того, еще по 15 000 рублей получат семьи с детьми до 3 лет.

У кого есть право на выплаты:

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории РФ, чьи дети тоже являются гражданами РФ;

- пособие предусмотрено и для усыновленных детей;

- в льготную группу входят дети, родившиеся с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ, ПФР. Никаких дополнительных документов не требуется. Для того чтобы заполнить форму, понадобится номер СНИЛС на ребенка, свидетельство о рождении и реквизиты банковской карты, куда нужно перечислить деньги.

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От редакции

Ждете денег от Путина?

Аноним, 18 августа 2020 17:43
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Да

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