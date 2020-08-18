Готовимся развезти: девушке с опухолью мозга из Искитима поможет волонтер Вадим Назимов из Бердска

Волонтер из Бердска привозит посылки с продуктами тем, кто нуждается в помощи в период коронавируса. Ждут своей отправки 10 посылок.

Развезет 10 посылок малоимущим семьям в ближайшее время бердский волонтер

Волонтер из Бердска Вадим Назимов помогает семьям, пострадавшим в период коронавируса, тем, кто сейчас не может купить себе даже еду. Таким людям он доставляет продуктовые наборы. Заявки принимают с фонда «Наш город», некоторые благополучатели звонят прямо на мобильный телефон Назимова.

- Заявки есть, я готовлюсь развести очередную партию посылок с продуктовыми наборами - она будет в ближайшие дни. Сейчас на счету 9 800 рублей и одна уже готовая посылка, - рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» Вадим Назимов 18 августа.

В ближайшее время будут сформированы и развезены из этих денег 10 посылок. помощь доставят самым разным людям: бабушка 82 лет, дедушка 67 лет, который живет в общежитии. Одна бердская семья взяла опеку над инвалидами, но в период пандемии оказалась не готова к возросшим тратам - туда отправится 2 продуктовых набора. Еще один достанется молодой девушке из Искитима: у нее опухоль головного мозга.

- Я убежден, что сейчас все, кто просят помощи, действительно нуждаются в ней, - рассказал волонтер Вадим Назимов.