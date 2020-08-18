Жуткий, но короткий ливень с градом обрушился на Бердск вечером 18 августа

Сильный ливень обрушился на улицы Бердска

Вечером 18 августа в Бердске полил сильный ливень: он начался около 17:20, и закончился уже чуть менее, чем через 10 минут - в центре Бердска уже в 17:18 было сухо. Ливень был с небольшим градом. Несмотря на непродолжительность дождя, на большинстве улиц Бердска появились глубокие лужи.