Вечером 18 августа в Бердске полил сильный ливень: он начался около 17:20, и закончился уже чуть менее, чем через 10 минут - в центре Бердска уже в 17:18 было сухо. Ливень был с небольшим градом. Несмотря на непродолжительность дождя, на большинстве улиц Бердска появились глубокие лужи.
Жуткий, но короткий ливень с градом обрушился на Бердск вечером 18 августа
Ливень продлился не более 10 минут, но оставил лужи на улицах.
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От редакции
Не промокли?
Аноним, 18 августа 2020 18:59
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