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Жуткий, но короткий ливень с градом обрушился на Бердск вечером 18 августа

17:41 18.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ливень продлился не более 10 минут, но оставил лужи на улицах.

Жуткий, но короткий ливень с градом обрушился на Бердск вечером 18 августа
Сильный ливень обрушился на улицы Бердска

Вечером 18 августа в Бердске полил сильный ливень: он начался около 17:20, и закончился уже чуть менее, чем через 10 минут - в центре Бердска уже в 17:18 было сухо. Ливень был с небольшим градом. Несмотря на непродолжительность дождя, на большинстве улиц Бердска появились глубокие лужи.

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От редакции

Не промокли?

Аноним, 18 августа 2020 18:59
Сидя дома даже и не заметили

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