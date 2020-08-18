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Народные новости

Фото: почему вы не пишите про эти знаки?

17:34 18.08.2020
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Может, кто расшифрует эти знаки? Они повсюду, даже в Новосибирске видела. Может, это группа какая-то, типа АУЕ?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала ВТП:
Здравствуйте. Я писал про росписи на зданиях и прилагал фото. Почему ничего нет в народных новостях? Может, кто расшифрует эти знаки? Они повсюду, даже в Новосибирске видела. Может, это группа какая-то, типа АУЕ?

Фото: почему вы не пишите про эти знаки? Фото: почему вы не пишите про эти знаки? Фото: почему вы не пишите про эти знаки? Фото: почему вы не пишите про эти знаки?

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От редакции

Кто это рисует?

Аноним, 18 августа 2020 19:04
Ну почему, некоторым нравится жить в грязи. Ведь все эти надписи портят, реально портят вид. Распиши себе стену в комнате и кайфуй. Это не искусство, это вандализм.грустно.

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