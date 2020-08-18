Фото: почему вы не пишите про эти знаки?

Может, кто расшифрует эти знаки? Они повсюду, даже в Новосибирске видела. Может, это группа какая-то, типа АУЕ?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала ВТП:

Здравствуйте. Я писал про росписи на зданиях и прилагал фото. Почему ничего нет в народных новостях? Может, кто расшифрует эти знаки? Они повсюду, даже в Новосибирске видела. Может, это группа какая-то, типа АУЕ?