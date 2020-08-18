В рубрику "Сообщи свои новости" написала ВТП:
Здравствуйте. Я писал про росписи на зданиях и прилагал фото. Почему ничего нет в народных новостях? Может, кто расшифрует эти знаки? Они повсюду, даже в Новосибирске видела. Может, это группа какая-то, типа АУЕ?
Фото: почему вы не пишите про эти знаки?
Может, кто расшифрует эти знаки? Они повсюду, даже в Новосибирске видела. Может, это группа какая-то, типа АУЕ?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала ВТП:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Кто это рисует?
Аноним, 18 августа 2020 19:04
Ну почему, некоторым нравится жить в грязи. Ведь все эти надписи портят, реально портят вид. Распиши себе стену в комнате и кайфуй. Это не искусство, это вандализм.грустно.
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