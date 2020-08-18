18.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Лукашенко хочет пересчитать голоса? Оппозиция об этом не слышала

18:35 18.08.2020 Фото: pixabay.com
1 1

В штабе Виктора Бабарико заявили, что президент не делал такого предложения, да пересчет невозможен, поскольку много бюллетеней уже уничтожены.

Лукашенко хочет пересчитать голоса? Оппозиция об этом не слышала
Лукашенко отказался проводить выборы заново

Одна из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила РИА Новости, что не слышала о предложении президента Александра Лукашенко по пересчету голосов.

"Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура — уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен", — сказала она.

Ранее Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, но ей это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. При этом он критически отозвался о предложении о новых выборах, которое выдвигает, в частности Светлана Тихановская.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, Светлана Тихановская заняла второе место с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. В первые дни их жестко подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители смягчили действия и перестали разгонять митинги.

По официальным данным, за первые дни задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава, два участника протестов погибли.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Лукашенко еще просидит 26 лет?

Аноним, 18 августа 2020 19:27
Всей это прозападной "оппозиции" уже все равно, что говорить - лишь бы устроить хаос в Белоруссии. А большинству из этих бестолковых малолеток политика не так интересна, у них возраст такой - лишь бы поучаствовать в какой-нибудь сваре.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Загадка смерти Валентины Легкоступовой. Ее муж угрожал дочери певицы
19:36 18-08-2020
Загадка смерти Валентины Легкоступовой. Ее муж угрожал дочери певицы
БердскПоплыл Бердске после 10-минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео
19:24 18-08-2020
Поплыл Бердске после 10-минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео
Точный гороскоп до конца 2020 года по месяцу рождения
19:02 18-08-2020
Точный гороскоп до конца 2020 года по месяцу рождения
БердскОтключат холодную воду на двое суток в 105 домах Бердска. Смотрите адреса
18:59 18-08-2020
Отключат холодную воду на двое суток в 105 домах Бердска. Смотрите адреса
Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву
18:40 18-08-2020
Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву
Лукашенко хочет пересчитать голоса? Оппозиция об этом не слышала 1
18:35 18-08-2020
Лукашенко хочет пересчитать голоса? Оппозиция об этом не слышала
БердскПотерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские
18:30 18-08-2020
Потерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские
Заплакал на допросе сын убитого Ефремовым Захарова и попросил максимального наказания актеру
18:21 18-08-2020
Заплакал на допросе сын убитого Ефремовым Захарова и попросил максимального наказания актеру
Зюганов: "Майдан" в Белоруссии разрушит Россию 1
18:06 18-08-2020
Зюганов:
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Наш попал?
18:00 18-08-2020
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Наш попал?