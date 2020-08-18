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Выплаты августа 2020 года: 3 пособия могут получить на детей россияне. Кому они положены?

17:40 18.08.2020 Фото: Flickr
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Речь идет о «вирусных» субсидиях и выплатах для малоимущих семей.

Выплаты августа 2020 года: 3 пособия могут получить на детей россияне. Кому они положены?
Как только заявление будет оформлено, выплаты начислят на счет родителя

В первую очередь россияне могут рассчитывать на единовременную выплату, связанную с пандемией, в размере 10 тыс рублей на ребенка от 3 до 16 лет.

Это пособие утверждено президентом и связано с пандемией коронавируса. Стоит отметить, что получить такую выплату в августе могут лишь те семьи, которые не получили такую субсидию в течение июня и июля. Заявления принимаются до 30 сентября через портал госуслуг. Как только заявление будет оформлено, обе выплаты начислят на счет родителя.

Помимо этого дети, родившиеся в период с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 годов имеют право на выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь текущего года. Сумма также распределяется на каждого ребенка. Для оформления этого пособия также необходимо оформить заявку на госуслугах до 1 октября 2020 года.

Есть и третья выплата, на которую некоторые россияне могут рассчитывать в августе. Речь идет о семьях с размером дохода ниже прожиточного минимума. Им положены ежемесячные выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Эти субсидии президент анонсировал еще в январе, но по факту деньги начали начислять лишь в июне. Точная сумма пособия определяется, исходя из конкретного региона, где проживает семья. Она должна составить 50% от местного прожиточного минимума. В среднем, это около 5,5 тыс рублей. Заявления можно подать в отделениях ПФР или МФЦ.

Источник: live24

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Аноним, 18 августа 2020 18:10
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Да
Аноним, 18 августа 2020 18:13
НВР:
Да очень жду

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