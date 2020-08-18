18.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Потерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские

18:30 18.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

83-летнего пенсионера обнаружили на станции Сеятель. Он не мог вспомнить, где живет. Сотрудники транспортной полиции установили личность и доставили домой - в пансионат им. Калинина.

Потерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские
В Новосибирске транспортные полицейские помогли потерявшемуся ветерану труда вернуться домой

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение от работника железной дороги о том, что на станции Сеятель обнаружен пожилой мужчина, который на протяжении длительного периода времени находится на перроне и не помнит своего адреса.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и оказали гражданину необходимую помощь. Стражи порядка установили его личность и место жительства. Им оказался 83-летний пенсионер, проживающий в Бердском пансионате ветеранов труда им Калинина.

Убедившись, что мужчина не нуждается в медицинской помощи и в отношении него не совершено противоправных действий, сотрудники ЛО МВД России на станции Инская доставили пожилого горожанина в пансионат и передали работникам социально-медицинского учреждения.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Загадка смерти Валентины Легкоступовой. Ее муж угрожал дочери певицы
19:36 18-08-2020
Загадка смерти Валентины Легкоступовой. Ее муж угрожал дочери певицы
БердскПоплыл Бердске после 10-минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео
19:24 18-08-2020
Поплыл Бердске после 10-минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео
Точный гороскоп до конца 2020 года по месяцу рождения
19:02 18-08-2020
Точный гороскоп до конца 2020 года по месяцу рождения
БердскОтключат холодную воду на двое суток в 105 домах Бердска. Смотрите адреса
18:59 18-08-2020
Отключат холодную воду на двое суток в 105 домах Бердска. Смотрите адреса
Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву
18:40 18-08-2020
Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву
Лукашенко хочет пересчитать голоса? Оппозиция об этом не слышала 1
18:35 18-08-2020
Лукашенко хочет пересчитать голоса? Оппозиция об этом не слышала
БердскПотерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские
18:30 18-08-2020
Потерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские
Заплакал на допросе сын убитого Ефремовым Захарова и попросил максимального наказания актеру
18:21 18-08-2020
Заплакал на допросе сын убитого Ефремовым Захарова и попросил максимального наказания актеру
Зюганов: "Майдан" в Белоруссии разрушит Россию 1
18:06 18-08-2020
Зюганов:
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Наш попал?
18:00 18-08-2020
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Наш попал?