Потерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские

83-летнего пенсионера обнаружили на станции Сеятель. Он не мог вспомнить, где живет. Сотрудники транспортной полиции установили личность и доставили домой - в пансионат им. Калинина.

В Новосибирске транспортные полицейские помогли потерявшемуся ветерану труда вернуться домой

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение от работника железной дороги о том, что на станции Сеятель обнаружен пожилой мужчина, который на протяжении длительного периода времени находится на перроне и не помнит своего адреса.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и оказали гражданину необходимую помощь. Стражи порядка установили его личность и место жительства. Им оказался 83-летний пенсионер, проживающий в Бердском пансионате ветеранов труда им Калинина.

Убедившись, что мужчина не нуждается в медицинской помощи и в отношении него не совершено противоправных действий, сотрудники ЛО МВД России на станции Инская доставили пожилого горожанина в пансионат и передали работникам социально-медицинского учреждения.