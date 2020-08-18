Зюганов: "Майдан" в Белоруссии разрушит Россию

Проходящие в соседней стране забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства. "Если сломают Белоруссию, в России будет еще хуже", заявил Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ называл «Майдан» в Белоруссии шагом на пути к разрушению России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства. По его словам, если «сломают Белоруссию, в России будет еще хуже».

Завершение кризиса в Белоруссии поражением нынешнего руководства страны будет иметь тяжелые последствия и для России. Об этом, как передает РБК, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на видеоконференции Союза коммунистических партий — КПСС (федерация коммунистических партий на постсоветском пространстве).

«Важно, чтобы все понимали: если сломают Белоруссию, в России будет еще хуже», — предупредил Зюганов.

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол согласился с Зюгановым. Поддержавших Тихановскую белорусов, по его словам, просто «сбили с толку».

«Мы считаем, что надо максимально консолидироваться руководству государств, обсудить с [Александром] Лукашенко ситуацию. Да, требуется ремонт политической системы, возможно — обновление Конституции. Но в современной Белоруссии проводить эти изменения некому», — добавил Зюганов.

Ранее лидер КПРФ называл «Майдан» в Белоруссии шагом на пути к разрушению России. «Мы обязаны принять энергичные меры по недопущению цветного переворота в братской Белоруссии и защите Союзного государства», — написал он на своей странице в сети Twitter.

Источник: РБК