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Зюганов: "Майдан" в Белоруссии разрушит Россию

18:06 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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Проходящие в соседней стране забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства. "Если сломают Белоруссию, в России будет еще хуже", заявил Геннадий Зюганов.

Зюганов: Майдан в Белоруссии разрушит Россию
Лидер КПРФ называл «Майдан» в Белоруссии шагом на пути к разрушению России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства. По его словам, если «сломают Белоруссию, в России будет еще хуже».

Завершение кризиса в Белоруссии поражением нынешнего руководства страны будет иметь тяжелые последствия и для России. Об этом, как передает РБК, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на видеоконференции Союза коммунистических партий — КПСС (федерация коммунистических партий на постсоветском пространстве).

«Важно, чтобы все понимали: если сломают Белоруссию, в России будет еще хуже», — предупредил Зюганов.

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол согласился с Зюгановым. Поддержавших Тихановскую белорусов, по его словам, просто «сбили с толку».

«Мы считаем, что надо максимально консолидироваться руководству государств, обсудить с [Александром] Лукашенко ситуацию. Да, требуется ремонт политической системы, возможно — обновление Конституции. Но в современной Белоруссии проводить эти изменения некому», — добавил Зюганов.

Ранее лидер КПРФ называл «Майдан» в Белоруссии шагом на пути к разрушению России. «Мы обязаны принять энергичные меры по недопущению цветного переворота в братской Белоруссии и защите Союзного государства», — написал он на своей странице в сети Twitter.

Источник: РБК

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От редакции

Чем протесты белорусов грозят россиянам?

Аноним, 18 августа 2020 19:30
"Майдан" в Белоруссии и есть репетиция перед давно планируемым хаосом в России.

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