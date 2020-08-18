18.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву

18:40 18.08.2020 Фото: Правительства РФ
0

Люди из окружения премьера, у которых был обнаружен COVID-19, были изолированы, они ехали в отдельном микроавтобусе и поднялись на вывозной борт МЧС в изолированный отсек, получив запас защитных средств.

Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву
Журналисты из пула Мишустина вылетели в Москву из-за коронавируса

Весь пул журналистов премьер-министра Михаила Мишустина вылетел из Благовещенска после выявления новых случаев заражения коронавирусом.

Представителей СМИ утром 18 августа вывезли из гостиницы, сообщает ТАСС. Мишустин во вторник совершает поездку по Дальнему Востоку.

Журналисты, у которых был обнаружен COVID-19, были изолированы, они ехали в отдельном микроавтобусе и поднялись на вывозной борт МЧС в изолированный отсек. При этом все представители СМИ получили в аэропорту защитные костюмы, запас масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом. Заболевание протекает бессимптомно, однако тест показал положительный результат, сообщает "Итерфакс".

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мишустину не страшно - он уже переболел?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Загадка смерти Валентины Легкоступовой. Ее муж угрожал дочери певицы
19:36 18-08-2020
Загадка смерти Валентины Легкоступовой. Ее муж угрожал дочери певицы
БердскПоплыл Бердске после 10-минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео
19:24 18-08-2020
Поплыл Бердске после 10-минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео
Точный гороскоп до конца 2020 года по месяцу рождения
19:02 18-08-2020
Точный гороскоп до конца 2020 года по месяцу рождения
БердскОтключат холодную воду на двое суток в 105 домах Бердска. Смотрите адреса
18:59 18-08-2020
Отключат холодную воду на двое суток в 105 домах Бердска. Смотрите адреса
Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву
18:40 18-08-2020
Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву
Лукашенко хочет пересчитать голоса? Оппозиция об этом не слышала 1
18:35 18-08-2020
Лукашенко хочет пересчитать голоса? Оппозиция об этом не слышала
БердскПотерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские
18:30 18-08-2020
Потерявшего память старика нашли на перроне и отвезли в дом престарелых Бердска полицейские
Заплакал на допросе сын убитого Ефремовым Захарова и попросил максимального наказания актеру
18:21 18-08-2020
Заплакал на допросе сын убитого Ефремовым Захарова и попросил максимального наказания актеру
Зюганов: "Майдан" в Белоруссии разрушит Россию 1
18:06 18-08-2020
Зюганов:
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Наш попал?
18:00 18-08-2020
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Наш попал?