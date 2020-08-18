Заразился коронавирусом весь журналистский пул Мишустина и срочно вылетел в Москву

Люди из окружения премьера, у которых был обнаружен COVID-19, были изолированы, они ехали в отдельном микроавтобусе и поднялись на вывозной борт МЧС в изолированный отсек, получив запас защитных средств.

Журналисты из пула Мишустина вылетели в Москву из-за коронавируса

Весь пул журналистов премьер-министра Михаила Мишустина вылетел из Благовещенска после выявления новых случаев заражения коронавирусом.

Представителей СМИ утром 18 августа вывезли из гостиницы, сообщает ТАСС. Мишустин во вторник совершает поездку по Дальнему Востоку.

Журналисты, у которых был обнаружен COVID-19, были изолированы, они ехали в отдельном микроавтобусе и поднялись на вывозной борт МЧС в изолированный отсек. При этом все представители СМИ получили в аэропорту защитные костюмы, запас масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом. Заболевание протекает бессимптомно, однако тест показал положительный результат, сообщает "Итерфакс".