Отключат холодную воду на двое суток в 105 домах Бердска. Смотрите адреса

Комбинат бытовых услуг составил график подвоза воды. Водовозка будет стоять в обезвоженном районе по несколько часов в день.

Воду будут подвозить водовозкой

Отключение холодной воды запланировано в конце недели, сообщили 18 августа в пресс-центре мэрии.

-В связи с утверждённым планом мероприятий по замене участка водопроводной сети Д=200 мм по ул. Тополевой протяженностью 60 м будет прекращена подача холодной воды на ул. Садовая, Цветочная, Зеленая, Лазурная, Тополевая с 8.30 в пятницу, 21 августа, до 11.00 воскресенья, 23 августа, - уточнили в мэрии.

Под отключение попадут 105 частных домов. Необходимо сделать запасы воды.

График подвоза воды Комбинатом бытовых услуг:

- 21.08.20г с 13.00 до 16.00, с 18.00 до 21.00;

- 22.08.20г с 9.00 до 12.00, с 18.00 до 21.00.