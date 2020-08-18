Поплыл Бердск после 10-минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео

Некоторые улицы традиционно затопило. И поделились видео залитых водой дорог. Кто-то наблюдал из окна, как бушует стихия и прислал в редакцию кадры.

Ливень продлился не более 10 минут, но оставил лужи на улицах Бердска

Жуткий, но короткий ливень с градом обрушился на Бердск вечером 18 августа

Сильный ливень обрушился на улицы Бердска

Вечером 18 августа в Бердске прошел сильный ливень: он начался около 17:20, и закончился уже чуть менее, чем через 10 минут - в центре Бердска уже в 17:18 было сухо. Ливень был с небольшим градом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск" и сопровождался ураганным ветром.

Несмотря на непродолжительность дождя, на большинстве улиц Бердска появились глубокие лужи.

Как сообщили читатели "Курьер. Среда. Бердск", некоторые улицы традиционно затопило. И поделились видео залитых водой дорог. Кто-то наблюдал из окна, как бушует стихия и прислал в редакцию кадры.