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Поплыл Бердск после 10-минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео

22:12 18.08.2020 Фото: Читателей Курьер. Среда. Бердск
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Некоторые улицы традиционно затопило. И поделились видео залитых водой дорог. Кто-то наблюдал из окна, как бушует стихия и прислал в редакцию кадры. 

Поплыл Бердск после 10 минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео
Ливень продлился не более 10 минут, но оставил лужи на улицах Бердска

Жуткий, но короткий ливень с градом обрушился на Бердск вечером 18 августа
Сильный ливень обрушился на улицы Бердска

Вечером 18 августа в Бердске прошел сильный ливень: он начался около 17:20, и закончился уже чуть менее, чем через 10 минут - в центре Бердска уже в 17:18 было сухо. Ливень был с небольшим градом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск" и сопровождался ураганным ветром.

Несмотря на непродолжительность дождя, на большинстве улиц Бердска появились глубокие лужи.

Как сообщили читатели "Курьер. Среда. Бердск", некоторые улицы традиционно затопило. И поделились видео залитых водой дорог. Кто-то наблюдал из окна, как бушует стихия и прислал в редакцию кадры.

Поплыл Бердск после 10 минутного оглушительного ливня с градом. Смотрите видео
Ливень сопровождался сильным ветром

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От редакции

Вас застал ливень врасплох?

Аноним, 18 августа 2020 20:51
А меня туча обошла.
Аноним, 18 августа 2020 20:55
На водозаборе чуть, чуть поморосил.
толик, 18 августа 2020 22:28
поплыл бердске... ещкере дожде

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