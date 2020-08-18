Загадка смерти Валентины Легкоступовой. Ее муж угрожал дочери певицы

"Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как я предполагаю. Возможно, это были не только спиртные напитки, возможно, там было что-то еще", заявила Анэтта Бриль, которая передала материалы в СК.

Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах от вдовца певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль в эфире передачи "Пусть говорят" заявила, что вдовец артистки Юрий Фирсов ей угрожал.

По ее словам, она две недели пыталась дозвониться до матери, однако ей это не удавалось. На все звонки отвечал Фирсов, и он не передавал трубку Легкоступовой, когда звонили близкие артистки.

"Я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как я предполагаю. Возможно, это были не только спиртные напитки, возможно, там было что-то еще", — заявила она.

Бриль добавила, что сейчас этими записями занимается Следственный комитет.

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. В прошлый вторник певица попала в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу и с разбитой головой. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому. О смерти артистки сообщила ее дочь. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.