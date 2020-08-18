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Упала и умерла женщина прямо в магазине "Мария-Ра" в Микрорайоне Бердска

20:11 18.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Трагедия произошла вечером 18 августа. Магазин закрыли для покупателей. Полиция устанавливает личность погибшей и опрашивает свидетелей происшествия.

Упала и умерла женщина прямо в магазине Мария Ра в Микрорайоне Бердска
Полицейские оперативно прибыли на место происшествия

Вечером 18 августа в одном из магазинов Бердска произошло ЧП.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, в магазине торговой сети "Мария-РА", что на остановке "Семь ветров" в Микрорайоне упала женщина. Когда ей начали оказывать помощь покупатели, оказалось, что она умерла. Трагедия произошла примерно в седьмом часу вечера во вторник.

На место происшествия вызвали полицию. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают персонал и свидетелей, устанавливают личность погибшей. Магазин закрыли. Покупателей не пускают в торговый зал.

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От редакции

Стало плохо с сердцем?

Аноним, 18 августа 2020 22:12
Очень жаль тётеньку. Вот так живёшь и не знаешь, что может быть остался час жизни . . .

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