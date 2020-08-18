Упала и умерла женщина прямо в магазине "Мария-Ра" в Микрорайоне Бердска

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия

Вечером 18 августа в одном из магазинов Бердска произошло ЧП.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, в магазине торговой сети "Мария-РА", что на остановке "Семь ветров" в Микрорайоне упала женщина. Когда ей начали оказывать помощь покупатели, оказалось, что она умерла. Трагедия произошла примерно в седьмом часу вечера во вторник.

На место происшествия вызвали полицию. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают персонал и свидетелей, устанавливают личность погибшей. Магазин закрыли. Покупателей не пускают в торговый зал.