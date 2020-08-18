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Скончался дотронувшийся до борщевика старик в Москве

20:22 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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92-летний москвич получил ожоги, от которых умер в больнице спустя месяц.

Скончался дотронувшийся до борщевика старик в Москве
Москвич дотронулся до борщевика и умер
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался дотронувшийся до борщевика старик в Москве

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Мужчина из Зеленограда скончался в больнице от ожогов, сообщил "Московский комсомолец".

По информации издания, он получил их после того, как прикоснулся к борщевику. После этого мужчина почти месяц провел в больнице, однако спасти его не удалось.

Ему было 92 года.

Предварительный анализ показал, что ожоги имели растительное происхождение, скорее всего, были получены от борщевика. Сам старик упоминал, что находился на даче. Однако точный адрес участка установить пока не удалось.

Ранее Мосгордума приняла закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков. Нарушителей ждут штрафы: предупреждение или штраф от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 150 до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.

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От редакции

Как бороться с борщевиком?

Гвоздь, 18 августа 2020 20:35
Ну, конечно, умер он через месяц потому что к борщевику прикоснулся, а не потому что ему 92 года было. Так один церковный сторож посмотрел через левое плечо на молодой Месяц, верная же дурная примета, а через пять лет напился и упал пьяным с колокольни. Примета сработала, ага.
MaG, 18 августа 2020 20:51
а че от корона вируса уже не модно умирать?

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