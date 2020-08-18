18.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Иск на 1 рубль предъявили Ефремову трое потерпевших по делу о смертельном ДТП

20:30 18.08.2020 Фото: Википедии
0

При этом старший сын погибшего в ДТП Виталий Захаров, которого представляет другой адвокат - не Александр Добровинский, заявил иск к артисту на 6,5 млн рублей.

Иск на 1 рубль предъявили Ефремову трое потерпевших по делу о смертельном ДТП
Защита обвиняемого Ефремова согласилась с иском потерпевших на 1 рубль

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский.

"Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль", - зачитал текст иска Добровинский.

Иск, заявленный потерпевшими, оказался символическим и удивил своим размером. "С самого начала этого процесса мои доверители заявляли, что хотят только справедливого суда над Михаилом Ефремовым. Все инсинуации по поводу немыслимых компенсаций, которые они якобы требовали от господина Ефремова были лживы, о чем я говорил, отвечая на вопросы журналистов", - пояснил Добровинский ТАСС.

"Надеюсь, мы поставили точку во всех домыслах относительно компенсации", - добавил он. Добровинский сказал, что заявляя иск в такой сумме, потерпевшие просят лишь о справедливом наказании для подсудимого, и о том, что им не нужно "грязных денег артиста, пропитанных кровью погибшего". Также Добровинский зачитал многочисленные заявления адвоката Ефремова Эльмана Пашаева о том, что потерпевшие требуют крупную сумму компенсации, и опроверг их.

Защита Ефремова согласилась с иском потерпевших.

Всего по делу актера потерпевшими признаны четыре родственника погибшего в ДТП Сергея Захарова. При этом старший сын погибшего в ДТП Виталий Захаров, которого представляет другой адвокат, заявил иск к артисту на 6 млн 500 тысяч рублей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Странное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заработала меньше других вице-губернаторов Ирина Мануйлова, экс-директор лицея из Бердска
22:16 18-08-2020
Заработала меньше других вице-губернаторов Ирина Мануйлова, экс-директор лицея из Бердска
БердскВыплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года 3
22:12 18-08-2020
Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года
БердскВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей 250
22:08 18-08-2020
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей
Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операции
22:04 18-08-2020
Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операции
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия 25
21:55 18-08-2020
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия
На видео один из близнецов рассказал об изнасиловании и убийствах женщин и ребенка молотком в Надыме
21:49 18-08-2020
На видео один из близнецов рассказал об изнасиловании и убийствах женщин и ребенка молотком в Надыме
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 290
21:47 18-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит
БердскКакие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3314
21:46 18-08-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
БердскГотовимся развезти: девушке с опухолью мозга из Искитима поможет волонтер Вадим Назимов из Бердска
21:45 18-08-2020
Готовимся развезти: девушке с опухолью мозга из Искитима поможет волонтер Вадим Назимов из Бердска
Рекорд "свободных денег" нашли у россиян - свыше 28 тыс. рублей
21:28 18-08-2020
Рекорд