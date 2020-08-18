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Отчитал чиновников за отписки и цитирование законов губернатор Травников

20:39 18.08.2020 Фото: Nso.ru
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Глава Новосибирской области рассказал, что к нему обратился один из жителей сельского района и показал историю переписки с одним из ведомств: как будто он прибыл на автосервис, а вместо ремонта получает инструкцию – как устроен автомобиль.

Отчитал чиновников за отписки и цитирование законов губернатор Травников
Андрей Травников отчитал чиновников за отписки на обращения новосибирцев

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитал чиновников за отписки в ответ на обращения граждан и запретил заваливать людей цитатами из законов вместо прямых ответов, заявление прозвучало на аппаратном совещании в правительстве региона.

Травников рассказал, что к нему обратился один из жителей сельского района и показал историю переписки с одним из ведомств. Мужчина, по словам Травникова, сравнил ситуацию с тем, что он прибыл на автосервис, а вместо ремонта получает инструкцию – как устроен автомобиль.

«Мы не должны в наших ответах указывать: Иди гражданин, изучай законодательство-инструкцию, а должны находить ответы и помогать решить вопрос, с которым к нам гражданин обращается. Это касается любых наших действий – и личных приемов, и переписки, в конце концов, оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Просьба на это обратить внимание», - заявил Травников.

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