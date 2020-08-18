Выиграл квартиру за 1,5 млн рублей железнодорожник из Новосибирска. Жена подарила лотерейный билет

Выигрыш решили оформить деньгами, чтобы поделить между дочерьми. У другого счастливчика, перед выигрышем автомобиля чесалась левая рука.

Железнодорожник из Новосибирска выиграл в лотерею квартиру за 1,5 миллиона

Новосибирец выиграл квартиру стоимостью 1,5 миллиона рублей в «Жилищную лотерею». Ему повезло в 384-м тираже. Об этом рассказали в пресс-службе официального распространителя государственных лотерей «Столото» 18 августа.

Счастливый билет мужчине купила его супруга в подарок в одном из почтовых отделений. Но проверять его сибиряк не стал и благополучно забыл про лотерею. Однако супруга сама решила проверить информацию о розыгрыше на сайте «Столото».

«Жена мне позвонила и рассказала о победе. Я слышал, как дрожит её голос от такой неожиданной новости. Это очень радостное событие для нашей семьи», — поделился счастливчик.

Он рассказал, что работает монтёром железнодорожных путей, а также коллекционирует советские монеты, у него их больше трёхсот. Выигрыш супруги оформили деньгами: решили поделить их между дочерьми.

В начале августа пенсионер из Новосибирска выиграл в лотерею автомобиль. Новосибирец признался, что ходит по городу и приобретает лотерейные билеты в разных местах. На этот раз судьба предупредила мужчину о выигрыше — у него зачесалась левая ладонь.