"Живешь с жирной свиньей": Застрелил за комментарии под постом о нарушении ПДД оппонента житель Омска

Двое мужчин поругались в соцсетях, один приехал к другому на работу и убил его одним выстрелом. Подозреваемого задержали во время операции "Перехват". Смотрите видео.

Задержанный рассказал, как убивал

Реальным убийством завершился конфликт из-за комментария в социальных сетях в Омске. Подозреваемый заключён под стражу.

Как сообщает 18 августа прокуратура Омской области, 12 августа 31-летний местный житель (теперь — фигурант уголовного дела) оставил комментарий в социальной сети под видеозаписью момента нарушения правил дорожного движения. Другой комментатор в ответ оскорбил его, и они начали ругаться. И перешли на личности. В итоге они договорились встретиться лично и выяснить отношения.

15 августа фигурант приехал к оппоненту на работу, в здание станции технического обслуживания на улице 22 Декабря. Там они договориться не смогли, и «гость» выстрелил в грудь оппоненту из пневматической винтовки калибра 4,5 мм. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, а его обидчик уехал на автомобиле в неизвестном направлении.

Полиции удалось найти и задержать нападавшего. Пневматическое оружие у него изъято. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео МВД Омской области