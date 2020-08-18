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В попытке захвата власти в Белоруссии обвинил оппозицию Лукашенко

21:18 18.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

В попытке захвата власти в Белоруссии обвинил оппозицию Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко избрался 6-й раз

Оппозиция решила создать Координационный совет, чтобы захватить власть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. <...> Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.

Ранее баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

В свою очередь, как сообщает Telegram-канал выдвигавшегося в президенты республики Виктора Бабарико, белорусская оппозиция обещает в ближайшее время выбрать президиум и главу координационного совета.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Три протестующих погибли.

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От редакции

Лукашенко никогда не отдаст власть?

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Гость, 18 августа 2020 22:21
Эх, белорусы-белорусы! "Овцы жалуются волкам что пастух - тиран"!

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