Рекорд "свободных денег" нашли у россиян - свыше 28 тыс. рублей

У россиян «нашли» рекордный объем свободных денег

Объем «свободных денег» у среднестатистической российской семьи в июле текущего года увеличился на 13,7% относительно предыдущего месяца до 28,3 тыс. рублей.

Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора исследовательского холдинга «Ромир».

«Свободные деньги» домохозяйств в данном случае — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на образование, здоровье, ремонт, отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т. п.), потратить на отдых и развлечения или просто отложить в виде накоплений. Также именно из этих денег выплачиваются кредиты.

Как подсчитали эксперты, за месяц объем «свободных денег» вырос на 13,7%, а за год — на 7,2%. «Фактор отложенного спроса уже сходит на нет, и россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса…. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы», — подчеркивается в исследовании.

«Ромир» отмечает, что в предыдущие три года объем «свободных денег» в июле, напротив, снижался по сравнению с июнем. Среднее значение индекса в январе—июле 2020 года составило 22,2 тыс. рублей.

Напомним также, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней, введенного с 30 марта в рамках борьбы с COVID-19.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства общенациональный план по восстановлению российской экономики в 2020—2021 годах, сообщив, в частности, что стоимость нацплана составит около 5 трлн рублей. 19 июня Путину был направлен доработанный проект нацплана.

2 июля замминистра финансов РФ Владимир Колычев уточнил, что общая стоимость мер (антикризисный пакет), направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией в России и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 трлн рублей. По его словам, основной фокус бюджетных мер был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.

По итогам II квартала 2020 года экономика России сократилась, по предварительным данным Росстата, на 8,5% в годовом сопоставлении.