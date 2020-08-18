На видео один из близнецов рассказал об изнасиловании и убийствах женщин и ребенка молотком в Надыме

Жуткие преступления он совершил в 2000 году. В 2020-м суд приговорил его к 19 годам строго режима. Расследование осложнял тот факт, что у осужденного имеется монозиготный брат-близнец с совершенно идентичным ДНК.

Злоумышленником оказался бывший житель Надыма 1978 года рождения

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, совершившего в 2000 году убийства двух женщин и шестилетнего ребенка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «к», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, а также лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ).

По данным следствия и суда, в июле 2000 года в городе Надыме в квартире обнаружены тела женщины 1972 года рождения и ее 6 –летнего сына со следами насильственной смерти. Спустя несколько месяцев – в октябре 2000 года в другой квартире при схожих обстоятельствах обнаружено тело еще одной молодой женщины. Расследование уголовных дел было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого.

В 2019 году следственно-оперативной группой в составе следователей, следователей-криминалистов следственного управления СК России по ЯНАО и сотрудников уголовного розыска УМВД России по результатам совместно проведенных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений в 2000 году. Злоумышленником оказался бывший житель Надыма 1978 года рождения.

Следствием и судом установлено, что в июле 2000 года осужденный, имея умысел на изнасилование знакомой женщины, пришел к ней в гости. В ходе общения он внезапно для женщины нанес ей несколько ударов в область головы принесенным с собой молотком. Изнасиловав потерявшую сознание потерпевшую, он с целью сокрытия преступления нанес ей кухонным ножом одиннадцать ударов в область груди и живота. Завершив преступление, мужчина заметил в квартире 6-летнего сына убитой женщины. Испугавшись, что ребенок сможет его опознать, мужчина нанес мальчику три удара молотком в область головы и не менее восемнадцати ударов ножом в область груди и живота. Закрыв квартиру на ключ, мужчина скрылся с места преступления.

В октябре 2000 года осужденный, находясь в гостях у знакомой женщины, в ходе распития спиртных напитков поссорился с ней и подысканным в квартире молотком нанес по голове потерпевшей несколько ударов, а затем довершил убийство кухонным ножом, нанеся жертве не менее 22 колото-резаных ранений в различные части тела.

С целью сбора доказательств вины осужденного следствием выполнены многочисленные судебно-криминалистические экспертизы, а также собраны иные доказательства его причастности к совершению преступлений. Расследование уголовного дела значительно осложнял тот факт, что у осужденного имеется монозиготный брат-близнец с совершенно идентичным ДНК, который ранее также проживал в городе Надыме. Определить конкретное виновное лицо следователям помогли результаты ольфакторного исследования запаховых следов.

С учетом добытых по делу доказательств злоумышленник признал свою вину. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием к колонии строгого режима.