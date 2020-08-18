18.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операции

22:04 18.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии под круглосуточным наблюдением специалистов. Минздрав Курской области начал служебную проверку.

Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операции
Очнулась в морге. «Умершая» пациентка курской больницы оказалась живой
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операции

Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операцииСкончался дотронувшийся до борщевика старик в МосквеЕщё 371 новостей

В Горшеченской центральной районной больнице под Курском произошла история, которую, казалось бы, можно увидеть только в кино – пациентка, признанная умершей, очнулась в морге. Местные власти уже начали проверку, передает «АиФ-Черноземье».

Не подавала признаков жизни
Как сообщают «Курские известия» со ссылкой на анонимный источник в больнице, 14 августа в медучреждение поступила женщина. Она жаловалась на боли в животе. Медики заподозрили, что у женщины непроходимость кишечника, и стали оперировать. Уже во время операции выяснилось, что у пациентки была злокачественная опухоль, давшая метастазы. После хирургического вмешательства зафиксировали клиническую смерть. Врачи больше получаса пытались ее реанимировать, но тщетно. Пациентка не подавала признаков жизни. Медикам ничего не оставалось, как констатировать ее смерть и отправить в морг.

На следующее утро работник морга увидел, что пациентка очнулась. По информации местных СМИ, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии под круглосуточным наблюдением специалистов.

Сотрудники больницы, которые на условиях анонимности рассказали местным журналистам о произошедшем, предположили, что по внешним признакам женщина была мертва, а возможности отследить мозговую активность у врачей не было – по их словам, такого оборудования нет в больнице.

По словам медиков, молодой реаниматолог, которая занималась этой пациенткой, после всей этой истории находится в сильном стрессе, она даже несколько раз теряла сознание.

Идет проверка
После того, как история облетела соцсети, в областном комитете здравоохранения прокомментировали ситуацию.

«По фактам, изложенным в СМИ, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные. Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся», - прокомментировала первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина.

Каким бы удивительным не был этот случай, выяснилось, что такое в Горшечном происходит уже не первый раз. В соцсетях и СМИ обсуждают случай 20-летней давности, когда считавшаяся умершей женщина очнулась во время собственного отпевания в церкви. Доподлинно неизвестно, действительно ли такая история произошла или это лишь городская легенда.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Врачи не виноваты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заработала меньше других вице-губернаторов Ирина Мануйлова, экс-директор лицея из Бердска
22:16 18-08-2020
Заработала меньше других вице-губернаторов Ирина Мануйлова, экс-директор лицея из Бердска
БердскВыплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года 3
22:12 18-08-2020
Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года
БердскВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей 250
22:08 18-08-2020
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей
Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операции
22:04 18-08-2020
Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операции
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия 25
21:55 18-08-2020
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия
На видео один из близнецов рассказал об изнасиловании и убийствах женщин и ребенка молотком в Надыме
21:49 18-08-2020
На видео один из близнецов рассказал об изнасиловании и убийствах женщин и ребенка молотком в Надыме
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 290
21:47 18-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит
БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 1705
21:47 18-08-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскКакие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3314
21:46 18-08-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
БердскГотовимся развезти: девушке с опухолью мозга из Искитима поможет волонтер Вадим Назимов из Бердска
21:45 18-08-2020
Готовимся развезти: девушке с опухолью мозга из Искитима поможет волонтер Вадим Назимов из Бердска