Покойница очнулась в морге: Врачи констатировали смерть во время операции

Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии под круглосуточным наблюдением специалистов. Минздрав Курской области начал служебную проверку.

Очнулась в морге. «Умершая» пациентка курской больницы оказалась живой

В Горшеченской центральной районной больнице под Курском произошла история, которую, казалось бы, можно увидеть только в кино – пациентка, признанная умершей, очнулась в морге. Местные власти уже начали проверку, передает «АиФ-Черноземье».

Не подавала признаков жизни

Как сообщают «Курские известия» со ссылкой на анонимный источник в больнице, 14 августа в медучреждение поступила женщина. Она жаловалась на боли в животе. Медики заподозрили, что у женщины непроходимость кишечника, и стали оперировать. Уже во время операции выяснилось, что у пациентки была злокачественная опухоль, давшая метастазы. После хирургического вмешательства зафиксировали клиническую смерть. Врачи больше получаса пытались ее реанимировать, но тщетно. Пациентка не подавала признаков жизни. Медикам ничего не оставалось, как констатировать ее смерть и отправить в морг.

На следующее утро работник морга увидел, что пациентка очнулась. По информации местных СМИ, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии под круглосуточным наблюдением специалистов.

Сотрудники больницы, которые на условиях анонимности рассказали местным журналистам о произошедшем, предположили, что по внешним признакам женщина была мертва, а возможности отследить мозговую активность у врачей не было – по их словам, такого оборудования нет в больнице.

По словам медиков, молодой реаниматолог, которая занималась этой пациенткой, после всей этой истории находится в сильном стрессе, она даже несколько раз теряла сознание.

Идет проверка

После того, как история облетела соцсети, в областном комитете здравоохранения прокомментировали ситуацию.

«По фактам, изложенным в СМИ, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные. Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся», - прокомментировала первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина.

Каким бы удивительным не был этот случай, выяснилось, что такое в Горшечном происходит уже не первый раз. В соцсетях и СМИ обсуждают случай 20-летней давности, когда считавшаяся умершей женщина очнулась во время собственного отпевания в церкви. Доподлинно неизвестно, действительно ли такая история произошла или это лишь городская легенда.