Заработала меньше других вице-губернаторов Ирина Мануйлова, экс-директор лицея из Бердска

Заместителем губернатора НСО в июле 2020 года назначена Ирина Мануйлова

У губернатора Новосибирской области восемь заместителей. 18 августа администрация региона обнародовала декларации о доходах чиновников.

Больше всех среди них заработал Игорь Яковлев, который по совместительству является министром региональной политики. Его доход в 2019 году составил 34,3 млн рублей. Его жена задекларировала 13,7 млн рублей. Вместе с женой и двумя детьми он владеет квартирой площадью 137,2 кв. м. Также у Яковлева в собственности находится автомобиль «ЛЭНД РОВЕР Дискавери».

Для заместителя Вячеслава Ярманова 2019 год выдался удачным: он заработал 13,5 млн рублей. В собственности у него ничего нет. Однако его супруга владеет пятью земельными участками, двумя домами, квартирой, четырьмя нежилыми помещениями и производственным зданием. За прошедший год её доход составил чуть более 7 млн рублей. Также у супруги Ярманова в собственности два «Лексуса», два КАМАЗа, экскаватор, трактор и прицеп к нему.

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков в 2019 году заработал 8,3 млн рублей. У него с супругой в собственности находятся квартира и гараж площадью 112 и 24 кв. м. соответственно. Доход жены Знаткова составил 1,2 млн рублей, также у неё есть автомобиль Lexus RX 200t.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов в 2019 году заработал около 5,6 млн рублей. У него в собственности находится квартира площадью 55,6 кв. м. У его супруги и сына в собственности находится квартира площадью 118,4 кв. м. За год она заработала более 820 тысяч рублей. Также жена Петухова владеет автомобилем «ХЕНДЕ Санте-Фе».

У заместителя губернатор и министра финансов региона Виталия Голубенко доход за 2019 год составил 4,9 млн рублей. У него в собственности квартира площадью 38,1 кв. м, машина «Форд КУГА». Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 60,7 кв. м. За год жена чиновника заработала 585 тысяч рублей.

Доход заместителя губернатора Сергея Нелюбова в 2019 году составил 4,8 млн рублей. У чиновника в полной собственности находятся три квартиры (56,8, 43,4, 30,2 кв. м), половина земельного участка (732 кв. м), а также ½ доли в ещё двух квартирах (81,1 кв. м. и 81.5 кв. м).

Заместитель Сергей Сёмка заработал 4,7 млн рублей. У него в собственности нет недвижимости, однако он пользуется квартирой, гаражом и овощехранилищем.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова заработала 2,7 млн рублей за 2019 год, её муж — около 300 тысяч рублей. У них в пользовании находится земельный участок размером 1 000 кв. м. и жилой дом в 158 кв. м.

Напомним, 18 августа стало известно, сколько заработал новосибирский губернатор Андрей Травников.