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Заработала меньше других вице-губернаторов за год Ирина Мануйлова, экс-директор лицея из Бердска

22:16 18.08.2020 Фото: Nso.ru
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Какие доходы показали другие заместители главы Новосибирской области? Кто заработал больше других?

Заработала меньше других вице губернаторов за год Ирина Мануйлова, экс директор лицея из Бердска
Заместителем губернатора НСО в июле 2020 года назначена Ирина Мануйлова

У губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 8 заместителей. 18 августа региональное правительство обнародовало декларации о доходах чиновников за 2019 год.

Больше всех среди вице-губернатора задекларировал Игорь Яковлев, который является министром региональной политики. Его доход за прошлый год составил 34,3 млн рублей. Его супруга показала 13,7 млн рублей. Вместе с женой и двумя детьми он владеет квартирой площадью 137,2 кв. метров. Кроме того, у Яковлева в собственности находится автомобиль «ЛЭНД РОВЕР Дискавери».

Вячеслав Ярманов за год показал 13,5 млн рублей. В собственности у него ничего нет. Однако его супруга владеет пятью земельными участками, двумя домами, квартирой, четырьмя нежилыми помещениями и производственным зданием. За прошедший год ее доход составил чуть более 7 млн рублей. Также у супруги Ярманова в собственности два «Лексуса», два КамАЗа, экскаватор, трактор и прицеп к нему.

Первый зампредседателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков в 2019 году поимел доход 8,3 млн рублей. У него с супругой в собственности находятся квартира и гараж площадью 112 и 24 кв. метров. Доход супруги Знаткова составил 1,2 млн рублей, она владеет автомобилем Lexus RX 200t.

Первый вице-губернатор Юрий Петухов за 2019 год задекларировал около 5,6 млн рублей. У него в собственности находится квартира площадью 55,6 кв. метров. У его супруги и сына в собственности есть квартира площадью 118,4 кв. местра. За год она заработала более 820 тысяч рублей. Также жена Петухова владеет автомобилем «ХЕНДЕ Санте-Фе».

У замгубернатор и министра финансов области Виталия Голубенко доход за прошлый год составил 4,9 млн рублей. У него в собственности есть квартира площадью 38,1 кв. метра, машина «Форд КУГА». Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 60,7 кв. метра. За год жена чиновника получила доход в размере 585 тыс. рублей.

Доход заместителя губернатора Сергея Нелюбова в 2019 году составил 4,8 млн рублей. У него в собственности имеются три квартиры (56,8, 43,4, 30,2 кв. метров), земельный участок площадью 732 кв. метра, а также ½ доли в еще двух квартирах (81,1 и 81.5 кв. метра).

Вице-губернатор Сергей Семка показал за год 4,7 млн рублей. У него в собственности нет недвижимости, однако он пользуется квартирой, гаражом и овощехранилищем.

Новый заместитель губернатора Ирина Мануйлова показала в декларации доход в размере 2,7 млн рублей за 2019 год, ее супруг задекларировал около 300 тыс. рублей. У них в пользовании находится земельный участок площадью 1 000 кв. метров и жилой дом 158 квадратов.

Напомним, что Ирина Мануйлова коренная бердчанка. Долгое время она возглавляла бердский лицей №7. С 2011 года была депутатом Госдумы. Позже работала в министерстве образования РФ и правительстве Приморского края. В июне 2020 года губернатор Новосибирской области назначил ее своим заместителем. Ирина Викторовна курирует культуру, историческое наследие и другие сферы.

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