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Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

10:31 19.08.2020
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Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

АО БЭМЗ требуются:

- регулировщик РЭА;

- комплектовщик изделий и инструмента (возможно обучение);

- контролер деталей и приборов;

- инженер-конструктор (проектирование электромеханических устройств);

- инженер-технолог;

- инженер-электронник;

- специалист по охране труда;

- мастер ПРИМ (опыт);

- кладовщик (металл);

- электромонтер;

- слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт);

- слесарь-ремонтник (6 разряд);

- слесарь механосборочных работ (на упаковку);

- пескоструйщик;

- столяр (возможно обучение);

- уборщик производственных помещений.

Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,

проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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Аноним, 05 июня 2020 14:32
Спасибо за замечательную рубрику: теперь понятно что работы в Бердске немало.
А то нытики утверждают что ничего нет
Анон, 08 июня 2020 00:44
Зарплат то нет. Как то звонил на БЭМЗ говорят "вакансия уже занята" через неделю теже вакансии. Про обучение смешно, им нужен с образованием на обучение. Так что никто им не нужен.
Аноним, 14 августа 2020 12:13
Я там обучался от службы занятости.
Объясняю, зарплата складывается, из того сколько сделал, детали копеечные 3 рубля, 6 рублей, в месяц выходит около 1500 рублей, плюс платят за вредность, районный коофициент и еще там что то.
Зарплата состоит из мелких деталей, когда человек проработав там месяц осознает, что оно нафиг не надо и уходит, то его лишают всех этих мелких деталей и приплюсовывают долг за обучение.
Вот об том сразу не говорят, не выдают там рабочею одежду, работают в своих старых тряпках, нет столовой, приносят еду в салафановых пакетах, рабочих людей нет, больше всего начальства, высокомерные, молчаливые, как бы непонимающие, кто ты такой и что тебе здесь нужно, сами в производстве деталей ничего не знают, вообще ничего не понимают, кроме из какого металла состоит деталь и больше ничего не знают, чугун, силюминий, все.
Аноним, 14 августа 2020 13:06
к сожалению ты прав. Уровень подготовки менеджеров БЭМЗа теперь упал до неприличия. Где технари? Ау-у!
Аноним, 05 июня 2020 15:06
Забавно минус те, кто против гласности и против таких новостей. Видно припекает их прям
Анонимус, 20 июля 2020 17:08
Вот тебя отправить на одну из этих вакансий, интересно через сколько ты завизжишь ?
Аноним, 22 июля 2020 11:39
Как бы тебе не пришлось на такую вакансию с таким заработком пойти. Что то женских вакансий не увидела.
Аноним, 10 июня 2020 12:53
Скажу только про свой личный опыт трудоустройство в Бердске. Если пройдя устраиваться узнаёшь о дикой текучки кадров, значит вскоре ты узнаешь о неофициальной задержке зарплат на 2-3 месяца, штрафах на ровном месте, выплате зарплаты по частям, типа работаешь в долг за вечное недовольство хозяев меняющих от бедности машины раз в пол года, либо наглый обсчёт относительно ранее оговорённой оплаты за качественно в срок выполненной работы! Там где всё по честному вакансию придётся ждать годами, а не два шесть месяцев, пока у работяги не лопнет терпение терпеть издевательства...
Аноним, 17 июня 2020 14:07
бред.
Если з/п официальная, то ее по закону должны выплачивать двумя частями в месяц (зарплата + аванс).
И эти вещи проверяются налоговиками автоматически и никаких задержек быть не может в принципе.

Работайте честно вбелую и не будет проблем.
Указанный работодатель кстати вбелую платит, как и все нормальные.
Аноним, 18 июня 2020 11:19
"бред.Если з/п официальная, то ее по закону должны выплачивать двумя частями в месяц (зарплата + аванс).
И эти вещи проверяются налоговиками автоматически и никаких задержек быть не может в принципе."

Малыш теоретик, тебе сколько годиков? Два? Три? Про двойную бухгалтерию, которая практически официально с 1994 года в России, не знает только ленивый или проплаченный троль!
Аноним, 18 июня 2020 12:01
двойная бухгалтерия означает что у вас серая или черная зарплата.
Это ж каким врагом самому себе надо быть чтобы согласиться на ущемление своих прав и работать всерую/вчерную?

Еще раз: речь про белую зарплату и никаких двойных бухгалтерий там нет. Ваши 90-е вообще закончились давно кстати, если вдруг вы из леса только что вышли
Аноним, 18 июня 2020 12:06
"Работайте честно"

Больше всех в колхозе работала лошадь , но председателем она так и не стала, а вместо пенсии пошла на колбасу!

"вбелую и не будет проблем."

Скажи кому есть максимальная прибыль от работы в серую работадателю платящему за работника 50% от его зарплаты государству или работнику который максимум выиграет 6% , вместо 13% работая на пол ставки??? Разница в прибыли работы в серую работяги и работодателя??? Конечно же виноват коварный работник утаивший аж 1,5 косаря у государства или работадатель, не отдавший 10-12 и более тысяч государству за работника!!! Разница в 10 раз! Но виновата по прежнему трудяга с 1,5 тысячими рублей???? Самому не смешно от своего бреда, тем кто обвиняет работяг во всех смертных грехах и делает из барыг белых и пушистых???
Аноним, 14 августа 2020 12:18
Официальная зарплата на бэмзе с обучением 3000 рублей.
ДТМС, 25 июня 2020 10:46
Техникум окончил в 2001. Теперь, для тех кто не в курсе, он объединëн с 16 ПУ. Может это и правильно, т.к. нет там больше достойных преподавателей по профессиям для БЭМЗа. Ну да ладно. Так о чём это мы тут? Ааа, про завод, чей этот техникум был. Ещё 20 лет назад выпускники БЭМТа были не востребованы на заводе. Эти вакансии как висели 20 лет назад, так и сейчас висят. На них невозможно устроиться. От БЭМЗа осталось немного, а они так и висят. Это какой-то план по обеспечению центра занятости вакансиями что-ли.
Посадили людей на сдельщину, так кому при этом надо учить молодых? Спецов в пенсионном возрасте убирают, конкретно про электронщика знаю точно, а, якобы ищут, молодого и опытного. Откуда он возмëтся? Родится такой что-ли сразу и готов за 20-25 тысяч работать. Смешно и грустно одновременно. Много заказов потерял и почти развалился завод, именно из-за отсутствия преемственности.

Никогда там не работал и ни за что не пойду! Лучше буду в чёрную на дядю, он за свою производство переживает, а эти за ЗП только ходят.
Аноним, 14 августа 2020 12:20
А накой ты учился в техникуме тогда ?
Анон, 03 июля 2020 18:17
Где зарплаты??? Им что бесплатные работники нужны или стесняются писать копейки???
Патриот, 16 июля 2020 14:19
Рабы работают,трудиться не пробовали? На землю идите возделывать выходите из системы рабства,возделывая землю--- печатаешь эти деньги,земля прокормит а излишки продай!
Аноним, 14 августа 2020 13:14
а излишки продай!
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То-то из сёл и деревень бегут, видать с жиру, от проданных излишков!

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