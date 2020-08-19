Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска

Как лечат бердчан с COVID-19 в больницах Бердска и Новосибирска? Приглядывают ли медики за больными коронавирусом на дому? Как вы, испытавшие или испытывающие страх смерти от коронавируса, ждали результата теста на коварный вирус? А, может быть, вы прямо сейчас, на протяжении несколько суток страдаете от высокой температуры, а помощи ни от кого нет?
Нам нужны ваши голоса. Голоса тех, кто переболел, болеет или ждет результата анализа на коронавирус. Как показала публикация «Курьер. Среда. Бердск» о лечении пациента с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска, мы можем исправить ситуацию вместе. Но для этого нужны ваши голоса.
Как вы помните, бердчанин сетовал на медицину города, а теперь медики каждый день заходят в палату к больным и интересуются их состоянием здоровья. К сожалению, врачи Бердска в силу различных причин не хотят говорить о реалиях медицины в пандемию коронавируса.
Мы же вас просим рассказать свои истории, показать, как обстоят дела с лечением коронавируса изнутри. Разумеется, мы полностью гарантируем анонимность. Только от ваших правдивых и откровенных голосов зависит дальнейшее лечение других зараженных коронавирусом. Ведь мы не знаем, сколько еще продлится пандемия COVID-19 в мире, России, Новосибирской области и Бердске. Увы, мы и наши близкие не защищены от болезни. Вдруг, уже завтра ваши знакомые или близкие люди станут заложниками COVID-19 с единственной надежде на медицину города.
Напомним, в Бердске зарегистрирован 141 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Три человека скончались.
Вы можете присылать сообщения со своими историями на электронную почту bkurer@mail.ru, либо рассказать о своем лечении по телефонам: 8383-41-3-00-10 или 8953-878-90-10.
- Извините, а вы точно врач-инфекционист?
Но, парадокс в том, что не смотря на официальные заявления о том, что вирус постоянно мутирует, нам стараются впарить инфу о скорой, почти принудительной вакцинации.
Реально переболевшие расскажите как оно там?! Надоело читать про слухи!
Несколько дней слабость, нехватка воздуха, t 37,2, сделали КТ, воспаления легких нет, обнаружили фиброз, пульмонолог сказал, что я перенёс пневмонию на ногах, а вот когда, не ясно. Взяли мазки, сказали через 2 недели готовы будут. Назначили антибиотики и противовирусные. Берегите друг друга!!!
Болею с 4.06, сегодня 14.07. Температура 35,5-36.2 почти всегда. Обильный пот, ручьем, к 9.06 пропало обоняние. КТ легких показало 25% двухсторонняя пневмония. Ничего не ощущала, кашель был слабый и сухой, насморка не было. Вызвала врача, послушала, и сразу прописала Суммамед на 6 дней. Спасибо ей, думаю поддержало это. И кардиомагнил 150 мг, пила противовирусный препарат рибавирин на свой риск по инструкции (21день) витамин Д, витамин С 1000 мг, анальгин 1 табл в день.пол таблетки тавегила на ночь. На 6 день пришлось подключить амоксиклав 2000 ед в день. Страх каждый день, сил мало, постоянно переодеваю мокрые футболки. Беспокойные сны-перемещения, были вообще без сна.тавегил помогал очень. Продукты заказывала по доставке, аппетита не было. Пить надо очень много теплой воды,молоко. На сегодня легче, но еще пока лечусь, на больничном.
Господи... Может хватит уже мусолить эту тему? Все СМИ как с цепи сорвались, куда ни глянь - везде коронавирус, последствия, интервью с больными и умершими, "обманы", "подлоги" и прочая, прочая... Других тем нет? Давайте о хорошем напишем? Что в городе построили, выпустили, сколько дорог отремонтировали? Несмотря на пандемию город живёт своей жизнью, люди работают, улицы убирают, дела делаются. Нет, будем опять про этот мегалогрипп долдонить...
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помню эти тупые взглядыесли вы тяжёлый,то только реанимация спасет Медсестры без опыта работы,трясущимися руками делают инъекции
Выжил благодаря "матери с отцом" и вопреки медицине. "Запустили вирус" с изоляцией намеренно,чтоб
подкосить экономики некоторых стран. Летальность ниже,чем от гриппа и орви.