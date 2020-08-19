Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака

Последний месяц лета — очень важное время, поэтому стоит обратиться за помощью к советам Павла Глобы, чтобы точно знать, чего можно ожидать от звезд и планет.

Август обещает быть спокойным и размеренным периодом для многих Знаков

Наступает время узнать, что нас ждет в августе.

Август обещает быть спокойным и размеренным периодом для многих Знаков. Тем не менее звезды хотят, чтобы люди приложили усилия к тому, чтобы стать счастливее. Заговоры от лени и апатии помогут вам двигаться вперед согласно планам и амбициям.

Овен

Овнам рекомендуется направить свою энергетику на работу, бизнес, дела. Первые 20 дней августа будут идеальным временем для начала новых дел, продвижения новых идей в работе, переговоров, повышений и увеличения дохода. Велика вероятность найти новый источник материальных благ. Нужно лишь избавиться от пяти привычек, которые мешают разбогатеть.

Любовь долгое время будет оставаться на вторых местах, но в конце месяца эта сфера активизируется. Конец августа будет прекрасным периодом для свиданий и романтики. Овнам нужно быть осторожными, впуская кого-то в свой круг общения. В остальном в сфере отношений все будет благоприятно. Напористость поможет достичь целей.

Телец

Тельцам стоит найти путь к внутренней гармонии. Для этого нужно перестать злиться и избавиться от обид. Пришло время забыть о прошлом, о былых проблемах и неудачах. Если хочется счастья, то его нужно искать в настоящем и будущем. Можно строить планы вместе с любимым человеком или в одиночку, заниматься решением текущих задач. Скоро будут видны результаты.

Также август — прекрасное время для отпуска, любого отдыха, смены обстановки. В конце лета можно будет отправляться в дальние путешествия, исследовать новые для себя места, знакомиться с людьми и открывать нечто новое в увлечениях и творчестве. Полезно будет тратить деньги на развитие талантов и получение знаний, повышение профессиональных навыков.

Близнецы

У Близнецов существенно повысятся харизма и обаяние, которые и без того высоки. Это значит, что им будет больше везти в любовных делах. Они смогут чаще знакомиться и будут нравиться большему количеству людей. Для одиноких и пребывающих в поисках представителей Знака это хорошая новость, но это не значит, что все люди будут добры и приятны.

Астролог советует пользоваться квадратом Пифагора для определения совместимости. Осторожность и осмотрительность понадобятся и в финансовой сфере. На работе и в бизнесе могут быть какие-то неучтенные факторы, которые могут негативно влиять на результаты работы. После 25 августа лучше смотреть в оба и не спешить.

Рак

Ракам стоит научиться распознавать знаки судьбы, потому что звезды и планеты будут очень созидательными. Они укрепят связь Раков с центром изобилия Вселенной, дадут им много удачи и обострят интуицию. Это идеальный месяц для мечтаний, загадывания желаний, а также воплощения их в жизнь. Нужно действовать незамедлительно, без страха и сомнений.

Это касается как финансовой сферы, так и амурных дел. Нужны смелость, храбрость и желание не казаться, а действительно быть лучшими. Для достижения наилучших результатов придется избавиться от лени и заставить себя идти только вперед. Это может быть непросто, но если отводить строго определенное время для работы и отдыха, все получится.

Лев

Львам стоит быть осторожнее в общении с лживыми Знаками Зодиака. В августе может быть довольно много людей, которые захотят добиться своего лицемерием и обманом. Обнаружить их помогут интуиция и врожденная мудрость. Секрет успеха для Львов будет заключаться в умении оставаться непреклонными, но не переводить все в грубость.

Август прекрасно подходит для дорогостоящих приобретений. Можно покупать машину, недвижимость, вкладывать значительные средства в бизнес. Многочисленные дела и переживания могут изматывать, поэтому важно следить за своим здоровьем. Нужно больше отдыхать, меньше рисковать, меньше переутомляться. Стоит проявлять осторожность за рулем.

Дева

Девам в августе необходимо четко понимать, куда и почему следует двигаться дальше. Бездействие будет довольно опасным, так что уже с первых чисел этого месяца нужно поставить перед собой определенные цели, которые можно будет постепенно дополнять новыми задачами вплоть до конца лета. Оставлять что-то на потом категорически не рекомендуется.

В финансовой сфере привлечь удачу помогут семь правил фэн-шуй. В любви полезно опираться на шестое чувство. Неплохой совет может дать кто-то из близких. В августе будет важно абсолютно все — каждая мелочь, каждое сказанное слово.

Весы

У Весов в августе ожидается много новых знакомств и важных судьбоносных встреч. Советы экстрасенсов помогут научиться разбираться в людях, отделяя отрицательных и токсичных личностей от тех, которые действительно могут сыграть позитивную и важную роль. Это будет очень динамичный месяц, но не стоит спешить с окончательными решениями.

Нужно идти своей дорогой, оставаясь размеренными и спокойными. Если что-то будет нарушать нормальный ход вещей, то следует избавиться от этого либо мысленно отстраниться. Этот месяц идеален для определения своего собственного пути, своих жизненных приоритетов.

Скорпион

Скорпионам на жизненном пути могут начать с завидной регулярностью встречаться неприятные личности. Заговоры от злых людей помогут уберечь себя от врагов и их козней. Также звезды и планеты хотят, чтобы сами Скорпионы никому не ставили палки в колеса, так как это может негативно сказаться на карме, любовной и финансовой удаче, настроении.

Август — время расцвета сил для Скорпионов. Начинается время, в которое можно преуспеть практически в любом новом деле. Нужно ставить перед собой новые амбициозные задачи, а также стараться делать лучше жизнь близких, второй половинки. Каждую свободную минуту лучше посвящать любимым людям, детям, родителям. Также важно в этом месяце чаще встречаться с друзьями.

Стрелец

Представителям данного Знака стоит задуматься над тем, почему притягиваются неудачи и как этого можно избежать. Возможно, что Вселенная даст Стрельцам ответ на этот вопрос и поможет разрешить многие неурядицы, которые возникли словно на пустом месте. Звезды сейчас созидательны, поэтому они помогут исправить все совершенные ранее ошибки.

В августе хаос может превратиться в порядок. Для того, чтобы привлечь удачу, стоит в начале месяца сделать генеральную уборку в доме, навести порядок и сделать перестановку мебели. Чтобы сблизиться с родственниками и друзьями, нужно временно отказаться от эгоизма. Звезды хотят, чтобы Стрельцы были добрее и внимательнее к окружающим.

Козерог

Козерогам стоит посвятить время работе над собой. Это идеальный период для обучения, избавления от вредных и выработки новых полезных привычек. Стоит также бороться с негативными программами, которые стоят на пути успеха. Для этого можно окружить себя объективными и оптимистичными людьми, начать заниматься чем-то новым.

В августе возникнет много возможностей разбогатеть или преуспеть на любовном фронте. Козерогам нужно побороть в себе желание оставить все как есть. Эти люди любят стабильность, но успех и счастье в этом месяце будут лежать вне зоны их комфорта. Им необходимо будет раздвинуть границы и заставить себя пройти через определенные испытания.

Водолей

Это очень благоприятное время для Водолеев. Весь август звезды с планетами будут в полной гармонии, и они помогут Водолеям исполнить их желания. Сильные обряды на исполнение загаданного будут весьма полезными. Настало время, когда нужно быть честными к себе и к окружающим. Не нужно скрывать истинные цели и желания, особенно от близких.

В финансовой сфере Водолеев ждет большой успех. Это будет связано с повышением творческого потенциала. Повезет не только тем, кто занят в креативной сфере, но и всем, кому время от времени приходится принимать непростые решения. В любовной сфере представителей этого Знака звезды также одарят удачей: они существенно повысят обаяние Водолеев.

Рыбы

Рыбам звезды и планеты помогут в знакомствах. Это отлично скажется на поисках новых увлечений, а также на любовных успехах. Среди новых людей могут оказаться те, кто влюбится в Рыб без памяти. Даже в таких ситуациях лучше не забывать о проверке совместимости.

Что касается работы и дел, то в августе полезно будет менять место работы, открывать новый бизнес и заниматься поисками новых источников дохода. Ждать быстрых результатов не стоит, но зато удастся очень быстро привыкнуть к новым условиям, новому месту и людям. Это отличное время для экспериментов.

Источник: dailyhoro.ru