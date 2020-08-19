Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния

Магнитные бури в августе 2020 будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными. В какие дни в августе 2020 года ожидаются магнитные бури и как их пережить, сообщает Главред.
Магнитные бури в августе 2020 – даты, когда ждать
Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня: отголоски этой бури гипертоники, метеочувствительные люди и те, у кого есть проблемы с сердцем, будут ощущать вплоть до 3 августа. Чаще всего люди в этот период будут жаловаться на перепады настроения и сильную утомляемость.
Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны скачки артериального давления. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.
Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.
А вот магнитная буря 21 и 22 августа 2020 будет уже сильной. Так совпало, что это будет еще и период аномальной жары, из-за чего симптомы магнитной бури (мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном) только усугубятся. В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.
Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду метеоударов этого лета. Она принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном. Вместо активного спорта (особенно кардионагрузок) в это время лучше заняться йогой или медитацией. Дневные прогулки заменить утренними или вечерними променадами.
Как защитить себя от магнитных бурь
- Во время прогулок стоит избегать нахождения на открытом солнце и больше дышать животом (то есть при ходьбе еще и делать дыхательные упражнения).
- Нельзя отказываться от зарядки по утрам: даже несколько простых упражнений снижают стресс и улучшают кровообращение. А это – отличная профилактика погодной зависимости.
- По утрам стоит принимать контрастный душ (по 10-15 секунд холодный и горячий напор), чтобы легче проснуться, а вечером – расслабляющую ванну, чтобы лучше заснуть.
Да
Да сильно
Да. Состояние было ниже. Среднего. Голова, слабость, паника.....
Отразилась на худшим образом
Всегда
Я испытала на себе НАЧИНАЯ с воскресенья по 31 числа было ужасно слабость утомление итд
Очень сильно 200/100 давление.
Еще как!!!
Очень плохо
Да,очень даже
Да отразились.Было плохое самочувствие.
Да,очень сильно- сильные головные боли.
Не только июля.На мне все бури отражаются.
Спасибовсе прошло нормально
В начале головная боль, потом информация о МБ. Реально отражается...
Тяжёлое состояние. Очень болит голова и шея. Особенно утром при пробуждении
Неа
Ужасное состояние,упадок сил
Очень.плохо
Да, всегда отражаются: головные боли, слабость, нервозность, скачки давления, плохой сон (у меня аутоимунное заболевание много лет).
У меня давление высокое наверно от бурь, неотложка была магнкщию поставила
Вон оно че..то-то мне сегодня так плохо..
Безсонница,аритмия.
Да,очень.
Да,головная боль на протяжении 9 часов,и мышечная усталость.
Очень. Давление поднималось. Нервы на пределе, сонливость
Просто Кошмар!
Зависимая от погодных перемен
До скорой
Спасибо метеослужбе! Я очень чувстую магнитные бури солнца, потому стараюсь способствовать их советам.
Да, повысилось давление, нервозность, слабость,головокружение.
Да,бури стали очень заметны для организма,даже кот чувствует!
Время 6 утра,голова уже разрывается. Невозможно от подушки оторвать.
Нет