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Как правильно загадать желание в полнолуние 3 августа и новолуние 19 августа 2020 года для его скорейшего исполнения

11:00 19.08.2020 Фото: pxhere.com
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В полнолуние у человека появляются дополнительные силы, рост возможностей, а также улучшение самочувствия. Данную положительную энергию можно направить на исполнение желаний.

Как правильно загадать желание в полнолуние 3 августа и новолуние 19 августа 2020 года для его скорейшего исполнения
Самым первым способом увеличить шансы на исполнения желания считается произносить свое желание вслух

Уже много лет люди осведомлены о мистических свойствах Луны, но не все знают, как нужно загадывать желание в полнолуние или новолуние, чтобы оно сбылось. Для этих разных стадий Луны существуют разные ритуалы, а также разные дни удачи.

Как загадать несколько желаний в новолуние

Многие специалисты указывают, что загадывать желание необходимо именно в новолуние, так как в эту ночь перезагружается вселенная и становится полностью открытой для желаний людей. Вокруг Земли появляется энергетический шар, который способствует быстрому исполнению желаний.

Также быстрому исполнению желаний способствует использование некоторых ритуалов. Перед их проведением необходимо знать точное время начала новолуние, так как Луна может взойти не только ночью, а в любое время суток. Данную информацию можно изучить на специальных ресурсах, так как каждое новолуние начинается в разное время.

Самым первым способом увеличить шансы на исполнения желания считается произносить свое желание вслух, также это необходимо делать в первые минуты после наступления новолуния. Если же существуют несколько желаний, то необходимо вырезать из белого листа бумаги треугольники, а после на каждом из них записать свои мечты. Во время новолуния необходимо подойти к окну и прочитать свои пожелания.

Как загадать желание в полнолуние с помощью дерева

В полнолуние у человека появляются дополнительные силы, рост возможностей, а также улучшение самочувствия. Данную положительную энергию можно направить на исполнение желаний. Для этого необходимо в полночь, глядя на Луну, повторять свое желание шепотом несколько раз подряд, пока не потеряется зрительный контакт с Луной. Стоит отметить, что в полнолуние можно загадывать лишь одно желание, так как Луна в этот период отнимает много сил, поэтому на дополнительные мечты не останется энергии.

Также существует ритуал, который необходимо проводить в полнолуние в полночь, придя к одинокому дереву и постелить возле него светлую и чистую ткань. Далее необходимо несколько раз шепотом произнести свое желание, при этом излагать его необходимо четко и внятно, заранее сформулировав.

После окончания необходимо оторвать ровную ленту от ткани и крепко завязать ее на ветку дерева. После этого дерево станет проводником между человеком и Луной, что обеспечит быстрое выполнение желания. Обязательно потребуется поблагодарить дерево за помощь, при желании, можно взять с собой воду и полить его.

Источник: rsute.ru

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НВР:
О благополучии и о здоровье всех близких и друзей.
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НВР:стабильность и здоровье всех

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