Невеста в молочном платье: Поженились родители 2-месячного младенца 19-летние официанты Анна и Даниил 14 августа 2020 в Бердске

В жемчужной диадеме и молочном платье в пол вышла замуж бердчанка. Свидетель от невесты на свадьбу опоздал. . Влюбились молодожены во время работы в кафе в "Санрайз".

Вышли замуж в 19 лет Анна и Даниил. У пары есть двухмесячный малыш

Анне и Даниилу по 19 лет. 2 года назад они познакомились в кафе «Санрайз» в Бердске, где оба работали официантами. Любовь развивалась очень быстро, и уже через 2 года Даниил и Анна решили пожениться. Пандемия коронавируса их не пугает:

- Мы долго ждали, потом не выдержали и решили пожениться, ну сколько можно уже этого коронавируса? - делится невеста.

У пары уже есть малыш, которому ровно в этот же день, 14 августа, исполняется 2 месяца. Дату выбирали случайно, не рассчитывали, что так совпадет с двумя месяцами у дочки. Даниил продолжает работать в кафе «Санрайз», а Анна воспитывает и растит ребенка, находясь в декретном отпуске.

Замуж Анна вышла в прекрасной жемчужной диадеме и молочном платье в пол с полупрозрачными летящими рукавами. жених был без пиджака, в голубой бабочке. К изначально назначенному времени бракосочетания пара не успела - опоздал свидетель со стороны невесты, однако это не омрачило счастья молодых.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» желает молодоженам крепкой супружеской жизни и семейного счастья!