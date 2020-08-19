Главные запреты и возможности Новолуния 19 августа 2020 года. Как не упустить свой шанс на лучшую жизнь?

Новолуние в Деве всегда считалось лучшим моментом для духовных исканий и личностного развития. Поэтому если вы еще сомневаетесь в себе, сейчас самое время начать большой путь к предназначению.

Новолуние в Деве всегда считалось лучшим моментом для духовных исканий и личностного развития

Новолуние в Деве — особенное астрологическое событие, открывающее возможности для познания и преобразования себя. 19 августа мы отправимся в путешествие к внутреннему «Я», поэтому важно знать, что нужно сделать в этот день, а от чего необходимо отказаться.

Новолуние в Деве поднимет такие темы, как работа над собой, альтруизм, наведение порядка среди хаоса, очищение ума и духа, анализ, саморазвитие и служение людям. Мощный поток энергии будет направлен в духовную сферу. 19 августа это влияние окажется очень гармоничным: у многих получится легко разобрать и решить личные вопросы — не раня себя, не задевая свое эго. После таких внутренних корректировок жизнь может заметно измениться. Самое главное — верно расставить акценты.

Что можно сделать на новую Луну

1. Поставить новые цели. В само Новолуние астрологи советуют воздержаться от новых начинаний: энергетика будет слишком нестабильна. Однако спланировать цели и путь к ним будет очень полезно. Особенно успешно пройдет подготовка к новым рабочим проектам, составление бизнес-плана, сбор информации для экзамена, научные исследования и аналитика. Энергетика лунной Девы поможет сосредоточиться на важном и не упустить детали.

2. Вернуть кармический долг. Отказ от главных целей, игнорирование потребностей своей души, нежелание выполнять свои обязательства и идти путем своего кармического предназначения автоматически превращаются в кармические долги. 19 августа они дадут о себе знать с новой силой. Эксперты напоминают, что многие кармические долги снимаются сами собой, в процессе правильной жизни, когда человек действует честно, идет по жизни достойно и совершает благие дела.

3. Помочь близким. Дева — Знак служения людям, под ее началом очень важно помнить о данных обещаниях и выполнять их в срок, чтобы не навлечь на себя неприятности. Взаимопомощь и поддержка в такой день сплотит семью и поможет избежать серьезных проблем в дальнейшем.

4. Заняться саморазвитием. Новолуние в Деве — это отличное время для того, чтобы вернуться к себе, своим истинным желаниям и призванию. В гонке за материальным мы часто забываем о главном — о своей миссии, о духовном пути и о радостях жизни. 19 августа астрологи советуют уделить время себя и своей душе, ведь в этот день у многих будет возможность начать новую осознанную жизнь.

5. Прибраться в доме. Созидательный труд окажет положительное влияние на энергетику. Уборка в доме, мебелировка, косметический ремонт, избавление от вещей-вампиров будет отличным занятием для тех, кому нужно успокоиться и привести порядок в мыслях.

6. Провести ритуал. Энергия новой Луны поможет в различных эзотерических практиках, направленных на привлечение денег, удачи, благополучия и процветания. Не пропустите возможность создать амулет на богатство и достаток.

Что приведет к неудачам 19 августа

1. Деструктивные мысли и мрачное настроение. Новолуние — день с переменчивой энергетикой, и это влияет на настроение и мироощущение. Не стоит поддаваться внешнему или внутреннему негативу. Постарайтесь с самого утра настроиться на позитив, чтобы сутки прошли с пользой для личного развития и благополучия. День обязательно завершите с ощущением «я живу в этом мире — и это правильно и хорошо».

2. Отказ в помощи тем, кто нуждается. Дева не оценит такого отношения к людям, более того — она может наслать за это неприятности.

3. Нежелание меняться. Если хотите избавиться от проблем — в делах, деньгах, личной жизни, — постарайтесь осознанно начать меняться к лучшему: избавьтесь хотя бы от одной вредной привычки или негативной установки. Если все время действовать и думать одинаково, то и результат будет известен заранее.

4. Прокрастинация. От новых дел и правда лучше отказаться, но откладывать важную работу и свои обязанности точно не стоит. Более того, лучше составить список срочных дел, чтобы успеть как можно больше, — это сэкономит время и исключит проблемы в будущем.

Несмотря на то, что обновление Луны будет динамичным и напряженным, беспокоиться не о чем — энергия этого дня будет довольно гармоничной. Новолуние в Деве всегда считалось лучшим моментом для духовных исканий и личностного развития. Поэтому если вы еще сомневаетесь в себе, сейчас самое время начать большой путь к предназначению, и 19 августа — лучший день для этого.

Источник: dailyhoro.ru