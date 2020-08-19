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Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня

10:37 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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В Преображение Господне нельзя работать (кроме как готовить еду и собирать в саду и огороде урожай), ругаться и желать кому-то зла.

Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня
Праздник Преображения Господня – это один из двенадцати главных церковных праздников года
Сюжет: Православные обряды
Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня

Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дняПолезные обряды с яблоками на Яблочный Спас 19 августа 2020 годаЕщё 214 новостей

Праздник Преображения Господня – это один из двенадцати главных церковных праздников года. Православная церковь отмечает его 19 августа, то есть Преображение Господне 2020 празднуется в среду, сообщает Главред.

В этот день все православные христиане вспоминают, как Иисус явил свой истинный – божественный – лик своим апостолам на горе Фавор неподалеку от Назарета. Своим поступком Спаситель хотел подбодрить своих последователей (так как впереди их веру ждали большие испытания) – а заодно показать, как христианская вера преображает душу человека, делает ее светлее и лучше.

Преображение Господне 2020 – когда начинается и заканчивается празднование

Сам праздник выпадает на 19-е число – но у него есть один день предпразднства (это 18 августа), а затем еще и семь дней попразднства (то есть по 26 августа). Все эти девять дней на богослужении в церквях священники читают молитвословия и песнопения, что посвящены именно празднику Преображения.

В один день с Преображением отмечается и Яблочный Спас.

Примечательно, что с точки зрения истории, Преображение Господне произошло незадолго до смерти Спасителя на кресте, то есть в феврале или в марте. Однако празднуется это событие именно в августе (и в отличие от той же Пасхи, что установлена в честь воскрешения Христа, – имеет фиксированную дату).

В старину праздник Преображения был еще и Праздником сбора урожая. То есть церковь и простой народ утвердили эту дату для Преображения – в честь того, что в августе преображается и природа (считается, что со Второго Спаса лето сменяется осенью), а также как благодарность Богу за ниспосланный урожай.

Именно полученный урожай и освящается на Яблочный Спас.

Преображение Господне – что нельзя делать и традиции

19 августа под праздничный колокольный звон христиане несут святить в церковь яблоки, виноград, мед и другие плоды.

На стол подают постные блюда (продолжается Успенский пост 2020) – с рыбой и маслом, с яблоками, с медом. Взрослым разрешается вино.

В Преображение Господне нельзя работать (кроме как готовить еду и собирать в саду и огороде урожай), ругаться и желать кому-то зла. Под запретом и шумное веселье: любой разгул во время поста – это табу.

Также нельзя убивать насекомых, в особенности мух. Более того, по примете, если на человека муха села дважды – это сулит ему удачу на целый год.

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От редакции

Постараетесь соблюдать запреты?

Аноним, 18 августа 2020 23:56
НВР:
Да
Ирина, 19 августа 2020 07:41
НВР:
да

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